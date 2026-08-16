Вчені завели OnlyFans з бабаками й заробили тисячі доларів: що там публікують

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Slava Kot
Американські науковці знайшли незвичайний спосіб зібрати кошти на багаторічне дослідження бабаків. Вони створили сторінку на платформі OnlyFans. Однак замість контенту для дорослих там публікують фото та відео пухнастих гризунів, а користувачі можуть підтримати дослідників добровільними внесками.
Вчені запустили OnlyFans для дослідження бабаків. Фото з відкритих джерел
Проєкт під назвою OnlyMarms запустила команда Біологічної лабораторії Rocky Mountain, пов'язаної з Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі. Науковці десятиліттями досліджують жовточеревих бабаків у Колорадо, а сама програма стартувала ще у 1962 році.
Однак минулого року проєкт зіткнувся з фінансовими труднощами після скорочення федерального фінансування. За словами дослідників, частину грантів було скасовано адміністрацією президента США Дональда Трампа. Тож команда вирішила звернутися до громадськості.
На сторінці OnlyMarms щодня з'являються відео з дикими бабаками: тварини виходять з нір, шукають їжу, взаємодіють між собою та готуються до зимової сплячки.
Незвичайна кампанія вже виявилася успішною. Сторінка зібрала понад 5000 доларів, з яких після комісії OnlyFans близько 4000 доларів має отримати лабораторія.
Вчені створили OnlyFans з бабаками
Проєкт також використовують для популяризації науки. Студентка Емілі Ренкі, яка займається сторінкою, зазначає, що кумедні відео дозволяють показувати поведінку тварин і пояснювати її широкій аудиторії.
OnlyFans став не єдиною незвичайною ініціативою дослідників. Науковці також випустили крафтове пиво Marmot Tears IPA, а в серпні планують провести "Тиждень товстих бабаків" за аналогією з популярним американським Fat Bear Week, який проводиться для ведмедів. Разом з тим, команда продовжує шукати традиційне фінансування для спостереження за бабаками.
Раніше портал "Коментарі" писали, що зірка "Гаррі Поттера" заробила на OnlyFans більше, ніж у кіно.
Також "Коментарі" повідомляв, що Путін полює на молодих моделей OnlyFans у Росії.