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Ученые завели страницу OnlyFans для сурков: что там публикуют

Американские ученые запустили OnlyFans с фото и видео сурков, чтобы собрать средства на исследования.

16 августа 2026, 09:05
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Slava Kot

Американские ученые нашли необычный способ собрать средства на многолетнее исследование сурков. Они создали страницу на платформе OnlyFans. Однако вместо контента для взрослых там публикуют фото и видео пушистых грызунов, а пользователи могут поддержать исследователей добровольными взносами.

Ученые завели страницу OnlyFans для сурков: что там публикуют

Ученые запустили OnlyFans для исследования сурков. Фото из открытых источников

Проект под названием OnlyMarms запустила команда биологической лаборатории Rocky Mountain, связанной с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Ученые десятилетиями исследуют желтобрюшных сурков в Колорадо, а сама программа стартовала еще в 1962 году.

Однако в прошлом году проект столкнулся с финансовыми затруднениями после сокращения федерального финансирования. По словам исследователей, часть грантов была упразднена администрацией президента США Дональда Трампа. Так что команда решила обратиться к общественности.

На странице OnlyMarms каждый день появляются видео с дикими сурками: животные выходят из нор, ищут пищу, взаимодействуют между собой и готовятся к зимней спячке.

"Это будет контент категории G, и мы не собираемся придавать этому сексуальную окраску. Мы просто хотим получить удовольствие от того, что делимся этим", — пояснил профессор Дэниел Блумштейн.

Необычная кампания уже оказалась успешной. Страница собрала более 5000 долларов, из которых после комиссии OnlyFans около 4000 долларов должна получить лабораторию.

Ученые завели страницу OnlyFans для сурков: что там публикуют - фото 2

Ученые создали OnlyFans с сурками

Проект также используется для популяризации науки. Студентка Эмили Ренки, занимающаяся страницей, отмечает, что забавные видео позволяют показывать поведение животных и объяснять его широкой аудитории.

OnlyFans стал не единственной необычной инициативой исследователей. Ученые также выпустили крафтовое пиво Marmot Tears IPA, а в августе планируют провести "Неделю толстых сурков" по аналогии с популярным американским Fat Bear Week, который проводится для медведей. Вместе с тем, команда продолжает искать традиционное финансирование для наблюдения за сурками.

Ранее портал "Комментарии" писали, что звезда "Гарри Поттера" заработала на OnlyFans больше, чем в кино.

Также "Комментарии" сообщал, что Путин охотится за молодыми моделями OnlyFans в России.



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/07/25/science/ucla-marmot-onlyfans-research-onlymarms.html
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