“Це про гроші та про знущання з дітей”: що в Раді заявили про цьогорічні завдання на НМТ

В Україні триває основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ). І цього року на завдання чимало нарікань через їхню складність. У Раді розповіли, що може бути причиною такої ситуації.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський розповів, що кілька днів поспіль пачками сиплються пости від різних людей про те, що завдання на НМТ цього року більше нагадують знущання з дітей, ніж іспит.

“Чому так? Та, тому що будь-яка реформа в нашій країні завжди знущання зі здорового глузду та декларованої мети. А ще можливо тому, що щороку якесь нове чи все теж ГО хоче отримати гроші, чи то бюджетні, чи то грант, на розробку нових тестів”, — пояснив політик.

За його словами, за розробку більш простих тестів, ніж попередні, ніхто грошей не дасть, тому щороку йде накрутка складності.

“Вчора читав про те, що у тестах НМТ з історії було питання про ювілейні монети. Нічим іншим, крім спроб напхати в тест чого завгодно такого, чого там не було раніше, появу такого питання з історії пояснити не можна. Це про гроші та про знущання з дітей, не про освіту, іспити та історію”, — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді прокоментували пропозицію, щоб всі чоловіки, і жінки, які претендують на зарплату з державного бюджету, служили в армії хоча б 1 рік.

За словами нардепа Гетманцева, служба у Збройних Силах була б гарним записом до резюме високопосадовців на керівних посадах, провідних державних посадовців, політиків, співробітників спеціальних відомств. Інша справа, пояснив політик, коли такі вимоги стосуються медсестри з лікарні швидкої допомоги, шкільного вчителя географії або працівника районного дому культури.



