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Залужний підтримує самосуд над людьми? Експерт жорстко пройшовся по поведінці посла

Гучний скандал із Залужним: експерт різко розкритикував поведінку посла

14 липня 2026, 21:49
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Кречмаровская Наталия

Активність у соцмережах посла України у Великій Британії та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного спровокувала гучний скандал.

Залужний підтримує самосуд над людьми? Експерт жорстко пройшовся по поведінці посла

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Політтехнолог Олег Постернак на своїй сторінці у Facebook різко розкритикував дипломата за фактичну легітимізацію насильства.

Приводом для критики став "смайлик" Залужного під публікацією військового з виправданням насилля щодо цивільних осіб (подвійне вбивство на Київщині). На думку експерта, для державного діяча це неприпустимий жест, адже кожна дія постаті такого масштабу в інтернеті сприймається як офіційна позиція.

“Залужний поставив лайк під постом, де військовий погрожує фізичною розправою. Воно то зрозуміло з точки зору колективної травми війни та всеохоплюючого розлюднення, але треба ж сказати і про інший бік — ця реакція є нічим іншим, як легітимізацією насильства”, — зауважив політтехнолог.

Експерт переконаний, що такі дії створюють вкрай небезпечний прецедент для України.

“Суспільство може сприйняти це так, ніби в правовій державі окремі громадяни у військовій формі можуть ставити себе вище закону і чинити “суд Лінча”, — пояснив він.

Політтехнолог також звернув увагу на те, що посол жодним чином публічно не відреагував на шокуючі події за участю військових 155-ї бригади, які сколихнули всю країну.

На його думку, західні партнери очікують від українських лідерів безкомпромісного дотримання верховенства права, тому відсутність офіційного засудження таких ситуацій з боку Залужного б'є по дипломатичному іміджу держави.

“Поведінка, що демонструє схильність до радикальних методів, робить особу токсичною для дипломатичного діалогу, де цінуються стриманість та такт”, — переконаний експерт.

Він не виключає, що така поведінка Залужного може бути спробою сподобатися “радикально налаштованій частині військових”. Проте Постернак вважає це великою помилкою, адже після війни суспільство матиме зовсім інший запит — на відновлення, встановлення соціальної справедливості та захист прав людини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Валерій Залужний вподобав допис полковника ЗСУ Олександра Гремарчука з позивним “Гром”, який містив заяву про готовність жорстоко розправитися з людиною, що образить його рідних.




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