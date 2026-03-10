Забудовника з Ірпеня Пікулика підозрюють у замовленні сюжету BIHUS.info за $50 тисяч для тиску на конкурентів - ЗМІ

В Ірпені навколо діяльності місцевого забудовника Олександра Пікулика спалахнув черговий публічний скандал. За інформацією джерел, підприємець може бути причетний до організації "брудної" інформаційної кампанії проти компанії-конкурента та окремих посадовців загальнодержавного рівня.

Олександр Пікулик

Йдеться про сюжет журналістського проєкту BIHUS.info, який міг бути підготовлений із порушенням журналістських стандартів і професійної етики, передає видання "Коротко.Про".

За наявною інформацією, Пікулик уже багато років забудовує приватний сектор в історичному центрі Ірпеня. За останні 15 років під забудову потрапило понад 10 гектарів території. Згідно з деклараціями про завершення будівництва, за цей час там звели близько 2500 квартир загальною площею приблизно 100 тис. кв. м на суму близько 5 млрд грн.

Раніше Пікулик був депутатом Ірпінської міської ради, але згодом втратив мандат через постійні прогули сесій та скандали. Зокрема, його ім’я пов’язували з історіями про привласнення та руйнування будівлі Ірпінського військкомату напередодні повномасштабного вторгнення, п’яну стрілянину з нагородної бойової зброї в одному з ресторанів Ірпеня та рейдерську атаку на майно бізнес-партнерів.

За словами джерел, забудовник також міг організовувати інформаційні та юридичні атаки на Ірпінську міську раду і виконком, щоб змусити їх ухвалювати вигідні для нього рішення. Міськрада вже звернулася до правоохоронців і СБУ через можливий незаконний тиск.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про можливе ухилення Пікулика від сплати податків під час продажу квартир. За даними джерел, гроші за понад 1000 квартир могли отримувати поза касою через фізичну особу, яка не була зареєстрована підприємцем.

Завдяки цій схемі ТОВ "Ірпінь Центр Парк", пов’язане з Пікуликом, могло не сплачувати 18% податку на прибуток і 20% ПДВ, а підставна особа Ткачук після отримання доходу не платила 18% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір від 1,5% до 5%.

За підрахунками джерел, у період з 2014 по 2025 рік Пікулик і Ткачук могли ухилитися від сплати податків на суму понад 1 млрд грн. Із цієї суми близько 75 млн грн становить несплачений військовий збір до держбюджету.

Після початку повномасштабного вторгнення, за словами джерел, Пікулик залишив Ірпінь і перебував на Закарпатті.