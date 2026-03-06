У партії Порошенка борг у 55 млн грн за офіс в центрі Києва, - власники приміщень заявили про спробу рейдерського захоплення

Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" заборгувала понад 55 млн грн за оренду офісу на вул. Лаврській, 16 у центрі Києві, а після початку процедури виселення, люди пов’язані з нею, намагались захопити приміщення. Про це під час пресконференції заявили орендодавці.



Петро Порошенко

За словами співвласниці приміщень Руслани Бессараб, договір оренди офісів з партією Порошенка був укладений ще у 2019 році. Однак, орендна плата не сплачувалась з листопада того ж року. Відтоді сторони пройшли через низку судових спорів, а загальна сума боргу партії Порошенка перевищила 55 млн грн.



"Невиконання договору – це не політика. Це просто невиконання договору", – наголосила Бессараб.



Орендодавці зазначають, що після систематичної несплати оренди партії повідомили про розірвання договору та необхідність звільнити приміщення. За їх словами, 22 квітня 2025 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про виселення "Євросолідарності", а примусове виконання було відстрочене судом до 3 березня 2026 року.



Після цього, за словами Руслани Бессараб, почалися спроби втрутитися в управління її компанією, яка здавала в оренду приміщення партії Порошенка. За даними ТОВ "Підприємство "Київ”"", 16 січня та 5 лютого 2026 року до держреєстру незаконно вносили зміни щодо керівника підприємства із використанням викрадених ключів нотаріусів і підроблених судових рішень. У компанії заявляють, що метою цих дій було блокування виконання рішення про виселення партії з офісу. Міністерство юстиції скасувало ці реєстраційні дії у день їх виявлення.



Окремо Бессараб заявила, що 6 лютого 2026 року партія перерахувала 19,3 млн грн нібито в рахунок погашення боргу, однак гроші були спрямовані на рахунок, відкритий під час однієї зі спроб рейдерського втручання. За словами представників компанії, фактично підприємство ці кошти не отримало.



"Станом на сьогодні ми бачимо, що партія фактично барикадується в офісі – встановлює конструкції, коробки та інші перешкоди біля входів, щоб ускладнити роботу виконавчої служби під час виселення", – заявила власниця приміщень.



Вона також наголосила, що конфлікт навколо офісу не є політичним переслідуванням, а стосується виключно комерційного договору, який, за її словами, партія не виконала.

"Коли комерційний договір перестають виконувати – це господарський спір. Але коли цей спір намагаються перетворити на політичний скандал – це вже маніпуляція", – підсумувала Бессараб.



Зазначимо, що це не перший скандал в який потрапив офіс на Лаврській. Як повідомлялось у ЗМІ, Порошенко надав приміщення для штабу батальйону (206-го батальйону ТрО – прим. ред), але на певних умовах. В обмін на це він нібито вимагав оформити на службу своїх помічників, охоронців, водіїв, а також хотів отримати довідку про звільнення від орендної плати за приміщення. Крім того, колишній військовий повідомив, що у березні 2022 року до батальйону були зараховані кілька десятків політиків, екс-чиновників та депутатів з оточення Порошенка, серед яких Олександр Турчинов, Володимир Омелян, Василь Бурба та Володимир В'ятрович. За словами журналіста, ці особи не мали реальних посад у підрозділі.