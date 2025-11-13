У ЄС накинулися на Зеленського через корупційний скандал в енергетиці: різка заява

Скандал у сфері енергетики України, пов’язаний із корупцією, викликав серйозне занепокоєння в Європейському Союзі. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас назвала ситуацію "надзвичайно прикрою" і підкреслила, що українська влада має поставитися до неї максимально серйозно. Вона наголосила на важливості швидких та рішучих дій для розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Фото: скріншот

"Зараз немає місця для корупції, особливо коли йдеться про кошти народу, які мали б надходити на фронт", — зазначила Каллас у коментарі агентству Reuters під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

Вона закликала Київ діяти рішуче і не відкладати перевірку фактів та притягнення винних до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на ситуацію, заявивши про необхідність звільнення двох міністрів уряду у зв’язку з розслідуванням можливої корупційної схеми на суму близько 100 мільйонів доларів.

За інформацією Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у понеділок викрито злочинну організацію, до якої входили високопосадовці, політики та бізнесмени. Вони займалися розкраданням державних коштів, що були виділені для АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед підозрюваних — колишній міністр енергетики, чинний міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. У відповідь на ці факти Зеленський підкреслив, що зазначені особи не можуть залишатися на своїх посадах. Міністерка Гринчук добровільно подала заяву про відставку.

