У 2026 році НАБУ «освоїть» 2,6 млрд, повернувши державі лише 680 млн, – експерт

НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

Фото: з відкритих джерел

"Одна з найбільш медійно розкручених структур вирішила різко підвищити витрати на себе. Сума вражає – 2 мільярди 540 мільйонів гривень вже з січня цього року. Гроші підуть в основному на зарплати та премії співробітникам. Вся структура НАБУ викрила, наловила, запакувала корупціонерів всього-на-всього на 680 млн, проїдаючи в рік 2,6 мільярди", – зазначив він.

За словами експерта, без НАБУ Україна була б в плюсі майже на 2 млрд грн щорічно.

"Для розуміння, за 10 років свого існування НАБУ проїло понад 10,6 млрд грн податків українців. Один посадовець цього органу в минулому році заробляв близько 140 тис. грн в місяць, що у 7 разів більше, ніж українець із середньою зарплатою. З січня цього року НАБУшники отримуватимуть ще більше", – повідомив він.

На перший погляд, наголосив Постернак, НАБУшники були на слуху: пресконференції робили, на брифінги виходили.

"Проте головний показник ефективності в таких структурах – це не кількість фото у фейсбуці, а сума повернутих до бюджету грошей. І ця сума у порівнянні з витратами реально смішна", – поінформував він.

При цьому експерт нагадав про "заслуги" НАБУ за 10 років існування: всупереч закону, не було жодного звіту Бюро у Верховній Раді; працівників НАБУ ловили на корупції, збуті наркотиків, виведенні коштів за кордон, махінаціях з нерухомістю; гучні затримання та викриття не закінчуються посадками; матеріали справ зливаються фігурантам; частина справ – сфабриковані та ведуться роками, щоб "доїти клієнтів", а потім підозрювані йдуть до Європейського суду з прав людини і відсуджують в України мільйони; детективів Бюро звільняють за інтимні стосунки зі свідками; першого очільника НАБУ офіційно визнано корупціонером.

З огляду на це, він запропонував змінити підхід до винагород у НАБУ.

"Якщо KPI у детективів вимірюється лайками у фейсбуці, а не повернутими державі коштами, то пропонується і зарплати набушникам виплачувати лайками. Налайкаємо. Не шкода", – підсумував Постернак.

Як повідомлялося раніше, така ж тенденція спостерігалася у 2024 році, коли НАБУ отримала з бюджету 1,9 млрд грн, тоді як його діяльність призвела до повернення від корупціонерів 823 млн грн.