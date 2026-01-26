Національне антикорупційне бюро України внутрішнім наказом засекретило всю інформацію щодо заохочення своїх працівників. Вона тепер відноситься до порядку проходження служби, а тому не підлягає розголошенню. Про це йдеться в офіційній відповіді Бюро на запит журналістів.

Стало відомо, чим НАБУ обґрунтувало засекречення даних про премії співробітникам – документ

"Відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 наказу Національного бюро від 29.03.2021 (зі змінами) "Щодо порядку надання відомостей, що стосуються проходження служби у Національному антикорупційному бюро України" інформація про заохочення та підстави для їх застосування належить до відомостей про проходження служби у Національному бюро. Відповідно до пункту 3 цього наказу відомості про проходження служби у Національному бюро поширювати заборонено", – зазначається у листі.

У НАБУ зазначають, що отримання службового житла його співробітникам не передбачене. Водночас інформація про видачу квартир в якості заохочення – засекречена, як і інші деталі проходження служби детективами, зокрема, присвоєння їм нагород, премій, гонорарів тощо, повідомляє kp.ua.

Як повідомлялося раніше, майже у двох десятків співробітників НАБУ виявили у деклараціях недостовірні або фейкові дані щодо криптовалюти. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ приховували у цих криптогаманцях мільйони корупційних грошей. Порушень з криптовалютою на найбільшу суму знайшли у старшого детектива Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.

Керівник одного з підрозділів Валентин Шмітько протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу. А потім вивів з країни 4 350 725 грн нібито заощаджень. Дружина Шмітько з початку повномасштабної війни з росією відпочивала на курортах Європи та США, разом з тим отримувала державну соціальну допомогу в Україні.

Керівник одного з підрозділів НАБУ Михайло Романюк купував елітну нерухомість і віп авто та записував їх на родичів: тещу, батька, матір. Квартира, земельна ділянка з будинком понад 200 квадратів, Mercedes-Benz E 220 CD. І, маючи все це, врешті придбав в іпотеку за пільговою програмою "єОселя" ще одну квартиру – 117 квадратів.

Заступник керівника підрозділу детективів Роман Нєдов в різні роки придбав дві квартири на тещу, яка згодом передарувала їх його дружині із суттєвим заниженням вартості. Загалом він шляхом маніпуляцій системно приховав не одну сотню тисяч доларів вартості майна. Ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів.

Старший детектив Маркіян Слоневський кілька років поспіль отримував сотні тисяч гривень від Владислава Іскендерова – нібито як повернення боргу. За російськими реєстраційними базами цей Іскендеров проходить як єдиний власник підприємства "ОНИКС ГРУПП" країни-агресора, котре з 2014 року працює у Бєлгороді та виконує держзамовлення. Тобто, працює на війну рф проти України, додають журналісти.