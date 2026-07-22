Порошенко вкладає сотні мільйонів в економіку інших держав та закликає не інвестувати в Україну, - експерт

Народний депутат та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко отримує великі проценти від іноземних компаній, сплачує податки в Туреччині та закликає інших не інвестувати в Україну. Про це заявив політичний аналітик Валентин Гладких, посилаючись на його декларацію від 16 липня 2026 року, пишуть "Українські новини".

Петро Порошенко. Фото: з відкритих джерел

"Нещодавно на Економічному форумі у Львові Петро Порошенко закликав не інвестувати в Україну. Його свіжа декларація в липні 2026 року підтверджує, що це не просто заклик. З неї добре видно, що Порошенко виводить свій капітал з України, вкладає в іноземні компанії та сплачує податки поза межами нашої держави. Так, в останній декларації за 16 липня вказано, що "гетьман" отримав мільйонні проценти від TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Туреччина), Deutsche Telekom AG (Німеччина), T.C.Ziraat Bankasi A.S. (Туреччина) та Credit Agricole SA (Франція). А також сплатив з них податки, в основному, в бюджет Туреччини. Раніше "сивочолий" щедро інвестував в уряд проросійського Орбана, а до того — в економіку росії, маючи там ряд підприємств", — написав Гладких.

За його словами, це пояснюється тим, що внаслідок масованих обстрілів Порошенко поніс великі збитки.

"На словах Петро любить Україну, заробляв на ній десятиріччями, а от розвивати країну йому – не до душі. Каже, це збитково. Так, на економічному форумі Порошенко поскаржився, що через масовані атаки росії, коли загинули десятки людей, він втратив мармеладний цех, а загалом від обстрілів поніс збитків на мільйони", — повідомив експерт.

Разом із тим він зазначив, що збитки України від бізнесу Порошенка з росією значно перевищують вартість мармеладного цеху фабрики "Рошен".

"Хочу нагадати, що для Порошенка росія завжди була бізнес-партнером, навіть у війну. А збитки, які вони разом нанесли Україні, набагато більші, ніж втрати від обстрілу мармеладного цеху цього лицемірного Віллі Вонки українського політикуму", — зазначив Гладких.

Він назвав суми збитків, які завдали державі схеми Порошенка з росією.

"Наведу лише декілька мільярдних сум, які наша держава втратила через бізнес "криголама". Торгівля вугіллям з російським ОРДЛО — 39,9 млрд грн. Порошенку за це загрожує стаття за держзраду. "Свинарчуки". Постачання кумом Порошенка українським оборонним підприємствам російських комплектуючих за завищеними цінами. Сукупні інкриміновані втрати — мінімум 66,4 млн грн. "Труба Медведчука" — незаконне привласнення державного нафтопроводу фірмами-прокладками "сивочолого" і втрата Україною прибутку. Оцінка збитків — близько $210 млн. Липецька фабрика "Рошен" продовжувала отримувати дивіденди від російських активів після початку війни; за 2014–2016 роки — близько $72 млн дивідендів, а податки йшли на армію путіна", — написав політичний аналітик.

Він наголосив, що зараз Порошенко інвестує великі кошти в економіки інших держав і закликає не інвестувати в Україну.

"Це лише невелика частина схем співпраці Порошенка з рф під час війни. Петро десятиріччями разом із путіним знекровлювали нашу країну. А тепер, коли путін її бомбить, Порошенко вкладає сотні мільйонів в економіки інших держав і закликає не інвестувати в Україну", — написав Гладких.

Як повідомлялося раніше, Петро Порошенко заявив, що загальна сума збитків від російських атак на його підприємства з 2022 року становить $172 млн.