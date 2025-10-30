logo_ukra

Порошенко у жовтні отримав майже 53 мільйона від Міністерства фінансів Угорщини – НАЗК
commentss НОВИНИ Всі новини

Порошенко у жовтні отримав майже 53 мільйона від Міністерства фінансів Угорщини – НАЗК

30 жовтня 2025, 13:03
Автор:
Недилько Ксения

У жовтні Петро Порошенко задекларував понад 55 мільйонів гривень доходів. Більшість з фінансових надходжень за місяць – від угорського уряду Орбана. Серед джерел доходу нардепа зазначені відсотки від виведених з України капіталів. Про це йдеться в деклараціях, опублікованих на порталі НАЗК.

Згідно з оприлюдненими даними, Порошенко задекларував у жовтні понад 55 млн грн. прибутку. Майже 52,5 мільйона він отримав від Міністерства фінансів Угорщини як повернення тіла і відсотків по угорських державних облігаціях.

Окрім доходів від мільйонних інвестицій в угорську економіку, ще понад 2,4 мільйона гривень лідер “Європейської солідарності” отримав від інших країн, як відсотки від виведених з України капіталів.  Судячи з декларацій Порошенка, його збагачення у війну сягнуло рекордних показників. Лише за серпень 2025 року олігарх став багатшим на майже 1 млрд гривень. Таким чином лише за місяць нардеп збагатився у 6 разів,  ніж за весь довоєнний 2021 рік.

Петро Порошенко веде тривалу співпрацю з урядом проросійського прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Обидва політики під час війни мали тісну комунікацію з путіним: Орбан, як політичний  союзник путіна, Порошенко – як президент та олігарх, який, ймовірно, мав тривалі економічні стосунки з країною-агресором.

Перед минулою спробою зустрітися з Орбаном Порошенко отримав від Угорщини понад ₴37 мільйонів. Тоді експерти висловили думку, що Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати рф і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із "примушення України до миру". 

"Порошенко мав доповісти Орбану, а точніше через Орбана іншим зацікавленим особам, які, на жаль, наявні не лише у Москві, про свою готовність очолити кампанію із примушення України до миру. Досвід підписання капітулянтських мінських умов у нього вже є", — зазначив експерт Валентин Гладких.

Зараз, як повідомляє "Politico", Орбан працює над створенням антиукраїнського альянсу всередині Європейського Союзу та називає вступ України до ЄС найбільшою загрозою. 



