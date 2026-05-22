«Плювок в обличчя усім захисникам», – ветеран розповів про «службу» Шабуніна вдома та крадіжку 188 млн грн з грантів

Голова ЦПК Віталій Шабунін та його колега активіст Шерембей під час активних бойових дій, коли їхній 207 батальйон ніс великі втрати, "служили" вдома та "заробляли" кошти на грантах. Явище фіктивної служби вже отримало назву "шабунінг". Про це в інтервʼю заявив ветеран російсько-української війни Володимир Бойко.

Віталій Шабунін

Зокрема ветеран розповів подробиці фіктивної служби Шабуніна та Шерембея.

"Шабунін та Шерембей влаштувались фіктивно на службу. Вони купили собі довідки про безпосередню участь у бойових діях. Який це плювок в обличчя, знущання над залишками моралі. Скільки людей загинуло, а ці тварі – живуть вдома, займаються бізнесом, кожного дня знімають відосики про якусь там боротьбу з корупцією та отримують за це гроші", – зазначив він.

За словами ветерана, це явище отримало назву "шабунінг": коли за гроші чи через зв’язки домовляються про мобілізацію на відповідну посаду. Загалом, за даними Бойка, "антикорупційна" структура Шабуніна освоїла за роки повномасштабної війни 188 млн грн.

"Шабунін і Каленюк заробили у 2025 році на розкраданні грантів 51,5 млн грн. 2024 рік – 58,5 млн грн. 2023 – 37 млн грн. 2022 – 41 млн грн. Тобто вся ця технічна допомога, яка йде Україні, осідає в їхніх кишенях", – підсумував ветеран.

Як повідомлялося раніше, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звільнився з лав ЗСУ. Підставою для звільнення, за його словами, стало погіршення зору. Швидкість "списання" з армії Шабуніна та діагноз, на підставі якого це було зроблено, викликали хвилю іронічних дописів у соцмережах з боку військових.

За даними ветерана російсько-української війни Володимира Бойка, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін не виконував жодних обов’язків військової служби, що не заважало йому щомісяця отримувати гроші від ЗСУ. За його даними, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових". До кримінального провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом з Шабуніним фіктивно рахувався в 207 окремому батальйоні ТрО.

Центр протидії корупції зловили на масштабних махінаціях з грантовими коштами. Про це заявила Громадська ініціатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", опублікувавши відповідні документи. Загалом ГО "Центр протидії корупції" з 2013 року отримав понад $8 млн донорських коштів.