Оплата ненаданих послуг, «мертві душі» та «відкати», – стало відомо, як крадуть кошти з грантів професійні «громадські активісти»

Громадська ініціатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) описала 10 найбільш поширених способів розкрадання міжнародної допомоги професійними "громадськими активістами". Про це написав ветеран російсько-української війни, журналіст Володимир Бойко.

Віталій Шабунін. Фото: з відкритих джерел

"Громадська ініціатива "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine) узагальнила практику розкрадання міжнародної допомоги й описала 10 найхарактерніших способів, які застосовуються шахраями, що називають себе "представниками громадянського суспільства". Йдеться про десятки й сотні мільйонів доларів, які кладуть у свої кишені професійні "громадські активісти", – написав він.

Перше місце, за словами ветерана, посідають "відкати" під час отримання грантів.

"Загальновідомий розмір "відкату" – 20%. "Відкат" треба заплатити в українське представництво грантодавця або корумпованому співробітнику іноземного посольства з числа громадян України (іноземці "відкати", як правило, не беруть і навіть не знають, чим займаються їхні українські колеги). Саме тому гранти видаються тільки "своїм людям", – повідомив він.

Друге місце, інформує Бойко, за подвійним фінансуванням: коли одній й ті самі видатки включаються до фінансового звіту і основного виконавця проєкту, і субпідрядника.

"Зрозуміло, що грантодавець реальної перевірки фінансової звітності не проводить (не для того він отримував "відкат") і не помічає, що одночасно кілька виконавців заплатили одну й ту ж суму за, наприклад, оренду приміщення для проведення "круглого стола", – констатував він.

Третє місце, наголосив він, – замовлення послуг, надання яких неможливо перевірити.

"Замовлення послуг для покращення, підвищення, підсилення, підтримання і т.п. Достовірність видатків на подібні послуги неможливо перевірити. Як правило, фінансові звіти про оплату таких послуг подаються у вигляді графіків, таблиць і гістограм, зміст яких ніхто не розуміє (включно з тими "активістами", які ці звіти малюють)", – написав ветеран.

В його переліку є й інші способи крадіжки міжнародної допомоги: "мертві душі", коли на "лівих" людей записують виконання неіснуючих робіт; виплата зарплатні одній і тій же ж людині як основним грантоотримувачем, так і субпідрядниками; "відкати" із субпідрядників; оплата послуг, які не надавалися.



Також ветеран згадує про працевлаштування "любих друзів" – чиновників, та виплату премій під надуманими приводами "пригодованим" журналістам. Ще один спосіб крадіжки – взаємні послуги: професійні "громадські активісти" реєструють кілька псевдо-громадських організацій, які залучають одна одну для виконання робіт, передбачених програмами грантів, зазначив він.

Як відомо, одним з найвідоміших реципієнтів міжнародної допомоги є Центр протидії корупції Віталія Шабуніна. За даними ветерана Володимира Бойка, ЦПК за роки повномасштабної війни заробив на розкраданні грантів 188 млн грн. Голова Центру Шабунін понад чотири роки рахувався на службі у ЗСУ, а нещодавно "списався" з неї через погіршення здоровʼя. За даними Бойка, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".