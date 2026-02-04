Один із найбільших у країні державних підрядів: невелика житомирська фірма отримала контракти на захист ГАЕС на 5,6 млрд гривень

Невелика компанія з Житомира "Елітбуд-1" отримала один із найбільших у країні державних підрядів. За часів гендиректора Ігоря Сироти державна компанія підписала договори з "Елітбуд-1" щодо захисту Дністровської ГАЕС на загальну суму більше 5,6 млрд грн. Про це йдеться у статті-розслідуванні видання OBOZ.UA.

За даними журналістів, компанія "Укргідроенерго" не проводила конкурс на обрання підрядника, а умови договору приховали. Цікава деталь: компанія "Елітбуд-1" до цього отримувала лише підряди на місцевому рівні. Отже, для цього підрядника співпраця з державною компанією "Укргідроенерго" — перший тендер державного масштабу.

У матеріалі видання згадується співвласник "Елітбуд-1" — це Денис Болейко (син колишньої в.о. міського голови Житомира Любові Цимбалюк), чий партнер Володимир Бойко офіційно очолює компанію з листопада 2025-го.

Щодо контрактів "Укргідроенерго" з "Елітбуд-1", то контактною стороною замовника вказано Зоряну Даниленко, телефон якої арештовували раніше детективи НАБУ.

"Саме Даниленко, як стверджують детективи НАБУ (позиція правоохоронців відображена в ухвалі суду), готувала документи для контракту, в результаті якого "Укргідроенерго" купила автотрансформатор у фірми-прокладки. У матеріалах кримінального провадження №52023000000000449 йдеться про те, що обладнання закупили у болгарської компанії "Нютек Инженеринг" (Nutech Engineering Ltd). Купували трансформатори ANAR3E, які виготовляють в Польщі. Виявилось, що болгарській фірмі заплатили 5,9 млн євро (договір № 975Н/2022), тоді як ці трансформатори у виробника купували за 2,4 млн євро. Переплата становила 3,5 млн євро (або 138,3 млн грн на момент укладення договору)", - йдеться у матеріалі видання OBOZ.UA.

Журналісти з'ясували, що Даниленко – підлегла колишнього гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти. Він звільнився (офіційно – за власним бажанням) у травні 2025-го, а вже в червні 2025-го Даниленко зареєструвала ФОП, а також в минулому році придбала новий Lexus RX 2024 р.в. (коштує до 90 тис. доларів).

У розслідуванні OBOZ.UA вказується на те, що саме за часів правління Сироти житомирська фірма почала отримувати мільярдні підряди, а у Nutech Engineering Ltd закуповували автотрансформатори. "Ігор Сирота керував "Укргідроенерго" з 2011-го. І навіть після його звільнення "Елітбуд-1" продовжила отримувати підряди на "виконання робіт із антидронового захисту будівель" та "будівництво споруд для захисту обладнання". Наприклад, у червні 2025-го – без використання електронної системи компанія отримала від "Укргідроенерго" підряд на 245,7 млн грн, у вересні – на 672,2 млн грн, а в листопаді минулого року – на 443,9 млн грн.", — пишуть автори розслідування.

Нагадаємо, ексгендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, що очолював компанію 20 років, є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойко.

Раніше повідомлялось, що навіть після звільнення Ігоря Сироти з посади керівника "Укргідроенерго" невелика компанія "Елітбуд-1" продовжує отримувати багатомільярдні контракти без відкритих торгів під приводом воєнного стану та формулювання "антидроновий захист".