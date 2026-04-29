НАБУ вимагає надати йому доступ до рахунків громадян, таємний збір даних та обшуки без понятих, – законопроєкт

НАБУ прагне розширити власні повноваження та підслідність, вимагаючи змінити законодавство. Поміж найпомітніших новацій – максимальне збільшення строків досудового розслідування, обшуки без понятих та онлайн моніторинг банківських рахунків. Про це написала Судово-юридична газета, коментуючи відповідний законопроєкт.

Ілюстративне фото

Видання проаналізувало порівняльну таблицю до проєкту закону, підписану директором НАБУ Семеном Кривоносом.

"Національне антикорупційне бюро пропонує внести зміни до двох кодексів та трьох законів України. Серед головних новацій, які пропонує НАБУ, збільшення строків досудового розслідування, процесуальні дії без понятих, онлайн моніторинг банківських рахунків та можливість самостійно розслідувати злочини народних депутатів, голови СБУ, директорів ДБР та БЕБ та інших топ-посадовців", – написало видання.

За словами авторів статті, аналіз документа свідчить про прагнення Бюро не лише розширити власні повноваження та підслідність, а й фактично докорінно змінити підходи до кримінального процесу.

"Всі ці пропозиції обґрунтовані міфічними ризиками для їх роботи, які нібито настануть, якщо як терміново не переписати КПК, який мабуть "винен" в порушенні розумних строків розслідування та в тому що люди з підозрою роками знаходяться в СІЗО", – зазначили вони.

Видання наголошує, що Бюро пропонує кримінальні провадження проти парламентарів реєструвати без участі Генерального прокурора.

Також, повідомили журналісти, у Бюро пропонують скасувати обмеження на строки проведення досудового розслідування до моменту вручення особі підозри у так званих фактових справах.

"Вони пропонують запровадити механізм продовження строку досудового розслідування виключно прокурорами, які зможуть продовжувати їх до 6 та 12 місяців, а не слідчим суддею. Судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на думку НАБУ, є недоцільним", – констатувало видання.

Крім того, прокоментувало ЗМІ, документ передбачає впровадження поняття "інформаційного пошуку" – права оперативників та конфіденційних співробітників збирати дані про злочини ще до офіційного внесення справи в ЄРДР шляхом прихованого спілкування без розкриття своєї належності до органів. Одночасно спрощується надання допуску до держтаємниці негласним штатним співробітникам (агентам під прикриттям), написала Судово-юридична газета.

Серед інших пропозицій Національного антикорупційного бюро, поінформували журналісти, – скасування обов’язкової участі понятих під час обшуку житла чи особи, якщо застосовується безперервний відеозапис ходу слідчої дії.

Ще одним нововведенням від НАБУ, зазначили вони, може стати моніторинг рахунків в реальному часі.

"Процедура такого моніторингу отримає статус звичайних гласних слідчих дій. За ухвалою суду банки будуть зобовʼязані надавати НАБУ та БЕБ інформацію про рух коштів до виконання транзакції або негайно після неї в онлайн режимі", – попередило видання.