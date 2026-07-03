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Фігурантом справи про переправлення ухилянтів за кордон є «старожил» НАБУ, що курував митницю, – експрокурор САП

За словами джерела, цей детектив працював у Третьому головному підрозділі детективів, у квартирі керівника якого нещодавно знайшли пристрої для прослуховування

3 липня 2026, 13:40
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Клименко Елена

Детективом НАБУ, якого нещодавно викрили на переправці ухилянтів за кордон, виявився "старожил" Бюро, який курував митницю. У помешканні його керівника нещодавно виявили пристрій прослуховування, тому викриття НАБУшника було питанням часу. Про це повідомив експрокурор САП Станіслав Броневицький, пише видання "УНІАН". 

Фігурантом справи про переправлення ухилянтів за кордон є «старожил» НАБУ, що курував митницю, – експрокурор САП

Фото: з відкритих джерел

"За інформацією з джерел у правоохоронних органах, детективом, який займався перевезенням людей через кордон, був "старожил", який працював по лінії митниці. Не випадково, що вказаний детектив працював в третьому Головному підрозділі детективів, в помешканні керівника якого нещодавно виявили прослуховуючі пристрої", – написав він. 

За даними експрокурора САП, це все – ланки одного ланцюга.

"Пригадується, я вказував на те, що ніхто зараз не буде встановлювати техніку без законних на те підстав. Підстави тепер зрозумілі. УВК НАБУ, до слова, не має жодного відношення до фіксації та виявлення згаданих фактів", – зазначив він. 

Керівництво НАБУ, наголосив він, розуміло, що відносно їхніх працівників могли "наслухати і надивитись" багато чого. Відповідно воно вирішило зіграти на випередження і нібито самостійно виявити факти перевезення людей через кордон, зауважив він.

"Бо одна справа коли про це повідомить СБУ при затриманні, а зовсім інша – розповісти про те, що начебто самостійно виявили такі факти", – констатував Броневицький. 

Як повідомлялося раніше, детектива НАБУ було викрито на незаконному переправленні людей за кордон. Розпочато досудове та службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника НАБУ відсторонено від виконання посадових обов’язків.


 



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