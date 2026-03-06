Фанати Усика розгромили його через невдалу ідею: подробиці страшного скандалу

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF, Олександр Усик (24-0, 15 КО), вперше спробує себе у ролі промоутера. Однак уже на старті його проєкту виник скандал через високі ціни на квитки на перше боксерське шоу в Києві.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленнями фанатів, вартість квитка на вечір професійного боксу "Rising Stars", організованого промоутерською компанією USYK-17, стартує від 25 000 грн. Це викликало хвилю критики та обурення в соцмережах, адже прихильники очікували більш демократичні ціни, попри благодійну складову заходу.

Подія відбудеться 21 березня у столичному Equides Club. Глядачі зможуть спостерігати за рейтинговим боєм Даніеля Лапіна, володаря титулів WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental, а також за професійним дебютом олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Всі кошти від продажу квитків будуть передані на благодійність через Usyk Foundation, проте це не зменшило хвилі критики щодо високих цін.

Наразі Усик активно готується до свого наступного поєдинку – бою проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Поєдинок пройде у Єгипті неподалік пірамід, і український боксер є беззаперечним фаворитом зустрічі. Проте існує ризик, що під час цього бою Усик може втратити свій чемпіонський пояс.

Перший досвід Олександра в ролі промоутера вже став приводом для суперечок: високі ціни на квитки, очікування фанатів та благодійна складова шоу формують неоднозначну реакцію публіки. Проте для українського чемпіона це новий виклик і шанс показати себе не лише в рингу, а й у ролі організатора професійного боксу.

Портал "Коментарі" вже писав, що легендарний український боксер Олександр Усик розглядає можливість радикальної зміни діяльності після того, як вирішить залишити професійний спорт. В інтерв’ю блогеру Андрію Бєднякову він поділився планами, які виходять далеко за межі боксерського рингу.