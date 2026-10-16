Оренда вища за зарплату: ТОП-5 міст України, де житло найдорожче

Ціни на оренду житла в західних областях України восени шокують. Через посилення обстрілів, проблем з електропостачанням та потенційних проблем з опаленням українці розглядають захід як більш безпечний варіант. Штучний інтелект назвав міста України з найдорожчою орендою та спрогнозував, що буде з цінами до кінця року.

ТОП-5 міст із найдорожчою орендою

За оцінками ChatGPT, Gemini та Copilot, до п’ятірки найдорожчих міст входять Ужгород, Львів та Івано-Франківськ, однак щодо решти позицій чат-боти розійшлися.

За оцінкою ChatGPT, восени 2026 року лідерами за цінами на однокімнатні квартири стали Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Вінниця та Київ. Столиця, на думку моделі ШІ, вже не є беззаперечним лідером: попит у західних регіонах і обмежена кількість вільного житла дозволяють власникам утримувати високі ставки.

Gemini навів конкретніші ціни. В Ужгороді оренда однокімнатної квартири коштує від 22,5 до 31 тис. грн, у Львові — у середньому 22,5-25,6 тис. грн, в Івано-Франківську — близько 22,5 тис. грн, у Вінниці — близько 20 тис. грн, а в Києві — від 18 до 19 тис. грн.

Copilot запропонував інший рейтинг, навівши ціни в доларах. В Ужгороді та Львові середня оренда однокімнатної квартири становить по 500 дол., у Києві — 430 дол., в Івано-Франківську — 400 дол., а в Луцьку — 370 дол. За його оцінкою, за рік оренда у Львові подорожчала на 11%, тоді як у столиці ставки впали на 11%.

Чому оренда може подорожчати ще сильніше

ChatGPT пов’язує високі ціни на заході країни з напливом переселенців і дефіцитом доступного житла. Додатковий тиск створюють студенти. У Тернополі, за його оцінкою, ситуацію також загострив приплив студентів і переселенців.

Gemini попереджає: якщо російські атаки спричинять тривалі блекаути, орендарі в Києві дедалі частіше обиратимуть квартири з генераторами, свердловинами та газифікацією. Таке житло може подорожчати, тоді як ціни на неадаптовані висотки — знизитися. Новий потік людей на захід України здатен додатково розігнати оренду в Ужгороді та Львові.

Copilot також допускає подальше ослаблення позицій Києва, якщо зима виявиться складною для енергетики. Водночас Луцьк може піднятися в рейтингу через міграцію з прифронтових регіонів. Проте загалом ринок, за його прогнозом, може стабілізуватися після різких стрибків цін у 2025-2026 роках.

Що буде з цінами до кінця 2026 року

Усі три чат-боти сходяться в головному: західні міста зберігатимуть високі орендні ставки через попит і відносну безпеку. Але оцінки щодо Києва та подальшого руху цін відрізняються.

ChatGPT не очікує різкого здешевлення житла на заході країни, хоча припускає, що платоспроможність орендарів обмежуватиме подальше зростання. Gemini робить акцент на енергетичній автономності квартир і можливому новому переселенні українців. Copilot прогнозує стабілізацію ринку, але допускає подальше падіння Києва в рейтингу.

Отже, до кінця 2026 року оренда може стати ще дорожчою там, куди переїжджатимуть українці в пошуках безпеки. Водночас ані подальше зростання, ані падіння цін не є гарантованими: усе залежатиме від ситуації з енергетикою, міграції та можливостей орендарів платити.

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