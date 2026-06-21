У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про "напад прибульців": що сталося

У Бразилії зафіксовано масштабний інцидент із національною системою екстреного оповіщення, після якого мільйони людей отримали хибні повідомлення про “атаку інопланетян”. Подія викликала паніку в низці великих міст, а асам інцидент почала розслідувати федеральна поліція країни.

У Бразилії хакери розіслали фейкові тривоги про інопланетян. Фото з відкритих джерел

Інцидент про "вторгнення інопланетян" стався в ніч із 19 на 20 червня. Тоді мешканці щонайменше семи бразильських міст, зокрема Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Белу-Орізонті, Бразиліа та Сальвадора, почули гучний сигнал тривоги на своїх мобільних телефонах. Разом із сигналом з’явилися фейкове оголошення на смартфоні.

За даними місцевих ЗМІ, повідомлення містили дивні та хаотичні тексти, включно зі словом “мізантропія”, а також фрази, які натякали на вигадану загрозу з космосу.

У місті Белу-Орізонті користувачі отримали повідомлення з текстом:

"Захистіть себе: атака інопланетян, люди, ми прибули".

У Ріо-де-Жанейро сповіщення виглядали ще більш безладними, містячи помилки та незрозумілі фрагменти тексту, що лише посилило плутанину серед населення.

Згодом Національна служба цивільного захисту Бразилії підтвердила, що система екстрених повідомлень була зламана. За офіційною версією, стороння особа отримала несанкціонований доступ до платформи та розіслала фейкові сповіщення. Після виявлення інциденту систему було тимчасово відключено близько 01:30 за місцевим часом. Відомство наголосило, що реальної загрози нападу прибульців для населення не існувало, а всі повідомлення були підробленими.

Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування інциденту з фейковим вторгненням інопланетян.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що представник Путіна звернувся за допомогою до прибульців. Що просить у них.

Також "Кометнарі" писали, що Трамп опублікував фото з інопланетянином.