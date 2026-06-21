logo_ukra

BTC/USD

64021

ETH/USD

1722.05

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство неймовірно У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про "напад прибульців"
commentss НОВИНИ Всі новини

У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про "напад прибульців"

Мільйони бразильців отримали повідомлення про "інопланетне вторгнення"

21 червня 2026, 17:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Бразилії зафіксовано масштабний інцидент із національною системою екстреного оповіщення, після якого мільйони людей отримали хибні повідомлення про “атаку інопланетян”. Подія викликала паніку в низці великих міст, а асам інцидент почала розслідувати федеральна поліція країни.

У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про "напад прибульців"

У Бразилії хакери розіслали фейкові тривоги про інопланетян. Фото з відкритих джерел

Інцидент про "вторгнення інопланетян" стався в ніч із 19 на 20 червня. Тоді мешканці щонайменше семи бразильських міст, зокрема Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Белу-Орізонті, Бразиліа та Сальвадора, почули гучний сигнал тривоги на своїх мобільних телефонах. Разом із сигналом з’явилися фейкове оголошення на смартфоні.

За даними місцевих ЗМІ, повідомлення містили дивні та хаотичні тексти, включно зі словом “мізантропія”, а також фрази, які натякали на вигадану загрозу з космосу.

У місті Белу-Орізонті користувачі отримали повідомлення з текстом:

"Захистіть себе: атака інопланетян, люди, ми прибули".

У Ріо-де-Жанейро сповіщення виглядали ще більш безладними, містячи помилки та незрозумілі фрагменти тексту, що лише посилило плутанину серед населення.

У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про ”напад прибульців” - фото 2

У Бразилії люди масово отримали на телефони попередження про ”напад прибульців” - фото 2

Згодом Національна служба цивільного захисту Бразилії підтвердила, що система екстрених повідомлень була зламана. За офіційною версією, стороння особа отримала несанкціонований доступ до платформи та розіслала фейкові сповіщення. Після виявлення інциденту систему було тимчасово відключено близько 01:30 за місцевим часом. Відомство наголосило, що реальної загрози нападу прибульців для населення не існувало, а всі повідомлення були підробленими.

Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування інциденту з фейковим вторгненням інопланетян.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що представник Путіна звернувся за допомогою до прибульців. Що просить у них.

Також "Кометнарі" писали, що Трамп опублікував фото з інопланетянином.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.albawaba.com/node/aliens-send-warning-their-arrival-1630829
Теги:

Новини

Всі новини