ТОП-5 фактів про історію морозива: які секрети приховує найсолодший десерт світу

Морозиво здається сучасним десертом, але його історія сягає тисячоліть. Ось п’ять фактів, які доводять: холодні ласощі завжди були частиною культури й навіть змінювали її.

Морозиво. Фото з відкритих джерел

Перські льодові ями — перші “морозильники” світу.

Ще у VI столітті до н. е. у Персії будували “яхчали” — гігантські куполоподібні льодові сховища. Влітку там зберігали лід, привезений із гір, і робили перші сорбети з фруктів та меду. Це був справжній технологічний прорив: у пустелі люди навчилися створювати холодні ласощі.

Китайські імператори — привілей для обраних.

У II столітті до н. е. китайські правителі смакували суміш молока, рису та снігу. Це був десерт лише для знаті, адже прості люди не мали доступу до таких інгредієнтів. Морозиво тоді було символом влади й розкоші.

Римський імператор Нерон — сніг із гір для десерту.

У I столітті нашої ери Нерон наказував доставляти сніг із гір і змішувати його з фруктами та медом. Це була розкішна забава для імператора та його гостей. Уявіть: у спекотному Римі подавали охолоджені ласощі, які здавалися дивом.

Італійське джелато — народження сучасного морозива.

У XVI столітті при дворі Медічі кухарі експериментували з молоком, вершками та льодом. Так з’явилося джелато — кремове морозиво, яке стало гордістю Італії. Його секрет — менше повітря і більше смаку. Джелато й досі вважається еталоном.

Вафельний ріжок — випадкове відкриття на ярмарку.

У 1904 році на ярмарку в Сент-Луїсі продавці морозива не мали достатньо чашок. Тоді кондитер запропонував використати вафлі. Так народився вафельний ріжок — символ дитинства й літа, який ми знаємо сьогодні.

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