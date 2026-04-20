Таємничий об’єкт пролетів над Україною: мережу сколихнуло яскраве небесне шоу

У ніч на 20 квітня жителі різних регіонів України стали свідками незвичного явища, яке миттєво викликало хвилю обговорень у соцмережах. У небі з’явився яскравий об’єкт, що стрімко рухався та залишав після себе довгий світний слід. Фото та відео події швидко поширилися в інтернеті, а користувачі почали висувати різні версії побаченого.

Над Україною помітили яскраве небесне тіло: що це могло бути

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує 5 канал. За інформацією очевидців, об’єкт було видно одразу в кількох областях, зокрема у Києві, Київській області, на Вінниччині та Рівненщині. У деяких районах люди спостерігали явище просто над житловими кварталами, що зробило його ще більш вражаючим.

Що бачили українці

Очевидці описують об’єкт як дуже яскравий, із характерним світінням, яке змінювалося від білого до зеленуватого відтінку. Він рухався з великою швидкістю та залишав за собою довгий сяючий слід, який зберігався в небі кілька хвилин.

У Білоцерківському районі, за словами місцевих жителів, вдалося особливо чітко побачити цей слід. Інші користувачі зазначали, що об’єкт виглядав незвично великим і рухався повільніше, ніж типовий “падаючий метеор”, що лише підсилило інтерес до події.

Найімовірніші пояснення

Попри відсутність офіційних коментарів від аерокосмічних служб, фахівці вже називають найбільш імовірні версії того, що сталося.

Перша — це так званий болід, тобто великий метеор, який входить у щільні шари атмосфери Землі. Під час цього процесу він згорає через тертя з повітрям, створюючи яскраве світіння і характерний “вогняний хвіст”. Саме такі об’єкти часто виглядають як ефектні небесні спалахи.

Друга версія — згоряння космічного сміття. Йдеться про уламки супутників або частини ракет, які повертаються в атмосферу. У такому випадку об’єкт може рухатися трохи повільніше і світитися довше, ніж метеор, що також збігається з описами очевидців.

Чи є небезпека

Експерти заспокоюють: подібні явища не є рідкістю і, як правило, не становлять жодної загрози для людей. Більшість таких об’єктів повністю згорають ще в атмосфері, не досягаючи поверхні Землі.

Водночас такі події щоразу викликають великий інтерес, адже дозволяють побачити рідкісні явища, які зазвичай залишаються поза увагою.

Чому це викликало такий резонанс

Подібні небесні явища завжди швидко стають вірусними у соцмережах. Поєднання яскравого візуального ефекту, відсутності миттєвого пояснення та різних версій створює інформаційний резонанс.

У цьому випадку додатковим фактором стала географія — об’єкт бачили одразу в кількох областях, що підтверджує його масштаб і робить подію ще більш обговорюваною.

