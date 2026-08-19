"Кинути курити легко. Я сам робив це сотні разів": сатира Марка Твена, яка стала вірусною в соцмережах

Марк Твен вважається основоположником американського гумору та сатири, проте його вислови звучать настільки сучасно, ніби вони створені спеціально для соцмереж XXI століття. Тонке відчуття людської природи, самоіронія та гострий розум перетворили афоризми письменника на справжній вірусний контент.

Марк Твен (бл. 1907) / Фото: А. Ф. Бредлі / Wikimedia Commons

У своїх коротких есе Твен майстерно висміює людські вади, безглузді правила та побутовий безлад. Його есе — це концентрована життєва мудрість, подана через призму абсурду. Більшість його легендарних фраз походять із публічних виступів, газетних колонок та записників, адже письменник багато гастролював із лекціями та виступав як стендапер XIX століття.

Серед найвідоміших думок класика, які й сьогодні розлітаються на меми та стали девізом для офісних чатів:

"Кинути курити легко. Я сам робив це сотні разів" — легендарний афоризм про боротьбу зі шкідливими звичками та "початок нового життя з понеділка".

"Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити післязавтра" — головний девіз усіх борців із прокрастинацією та відповідь на дедлайни.

"Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви" — влучна порада для любителів коментувати все підряд у соцмережах.

"Якщо ви кажете правду, вам не потрібно нічого запам'ятовувати" — проста мудрість про те, як зберегти спокій.

"Коли мені було чотирнадцять, мій батько був такий дурний, що я ледь терпів його. Але коли мені виповнився двадцять один рік, я був вражений, наскільки цей старий помудрішав" — цитата про вічний конфлікт поколінь.

Секрет довголіття сатири Твена в тому, що він висміював вічні риси: лінощі, гординю та прагнення здаватися розумнішими, ніж ми є.

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