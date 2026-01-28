Жорсткі перевірки: Україна радикально посилює контроль за продуктами для військових

Забезпечення військових якісними та безпечними продуктами харчування — не просто обов’язок, а стратегічний пріоритет держави. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляє, що механізми контролю постачання продуктів до військових частин відтепер посилено. Це означає: будь-які порушення більше не залишаться без уваги, а відповідальні особи отримають належну реакцію держави.

Постачання продуктів для армії під прицілом: держава вводить нові механізми контролю

Мінекономіки системно перевірятиме постачальників, проводитиме аудит умов зберігання та транспортування продукції, а також реагуватиме на будь-які сигнали про неякісні продукти. Це стосується як стратегічних контрактів, так і дрібних поставок у віддалені частини, щоб жоден захисник України не отримав небезпечну чи несертифіковану продукцію.

Попри те, що періодично в медіа з’являється інформація про можливі випадки недотримання стандартів, держава наголошує: існують чіткі та дієві інструменти реагування. Відтепер будь-який сигнал про порушення буде перевірятися оперативно, із застосуванням адміністративних та кримінальних механізмів, якщо це буде необхідно.

Також увага звертається на партнерів постачальників. Ті, хто працює із військовими, тепер матимуть пройти додаткові перевірки та сертифікацію, а продукція — суворий контроль на всіх етапах руху від виробника до кінцевого споживача.

Мінекономіки підкреслює: це не тимчасова ініціатива, а системна робота, спрямована на безпеку військових та ефективність оборонного сектору. Для держави це питання не лише логістики, а й моральної відповідальності перед тими, хто захищає країну на передовій.

Практично це означає: уже з лютого контролюватиметься повністю весь ланцюг постачання продуктів — від виробництва до доставки на місце. Військові та громадськість отримають гарантовану прозорість процесу, а спроби порушити стандарти харчування — оперативну реакцію від держави.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" також повідомляв, хто годує країну під час війни: Forbes назвав найбільші харчові компанії України.