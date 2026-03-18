Земля у великій небезпеці через новий мегапотужний шторм: озвучено точні дати

Згідно з прогнозами Британської геологічної служби, на Землі очікується потужна магнітна буря рівня G3. Це буде відчутний вплив на нашу планету через корональну діру на Сонці, яка вже зараз спричиняє підвищену геомагнітну активність. Зокрема, найбільша буря очікується 19 і 20 березня, коли наша планета переживе сильне геомагнітне збурення.

Початок цієї бурі був позначений 16 березня, коли на Сонці стався викид корональної маси. Експерти попереджають, що наслідки цього викиду призведуть до значного підвищення магнітної активності, з ймовірністю періодичних штормів G3. Крім того, 17 березня на Сонці стався ще один спалах середньої потужності класу M, який також вплине на геомагнітну ситуацію.

Магнітні бурі такого рівня можуть мати серйозні наслідки для здоров’я людини та техніки. Зокрема, вони можуть викликати головний біль, загальну слабкість, підвищення або зниження тиску, порушення сну та тривожність, особливо у метеозалежних осіб. Технічні системи, такі як навігаційні супутники та мережі зв'язку, також можуть зазнати перебоїв.

Щоб мінімізувати негативний вплив, експерти радять вжити заходів підготовки. Це включає коригування режиму сну, споживання достатньої кількості води, обмеження споживання кофеїну та алкоголю, а також зменшення стресу. Легкі прогулянки на свіжому повітрі та відпочинок також можуть допомогти зняти напругу. Людям із хронічними захворюваннями важливо мати під рукою необхідні медикаменти та уважно слідкувати за своїм самопочуттям.

Як вже писали "Коментарі", 17 березня на нашій планеті прогнозується незначне підвищення геомагнітної активності. За даними Британської геологічної служби, причиною цього явища став тривалий вплив корональної діри на Сонці, який наразі поступово втрачає силу. Попри це, протягом дня можливі короткочасні коливання, що можуть досягати рівня G1, який класифікується як слабка магнітна буря.