Такого спалаху на Сонці не було давно: озвучено гучний прогноз геомагнітних бур

Середина тижня, а саме 7 травня, принесе на Землю слабку магнітну бурю. Такі дані надали фахівці Британської геологічної служби. Хоча наслідки попередніх викидів корональної маси вже почали знижувати свою активність, сьогодні нашу планету зачепить високошвидкісний потік частинок, що виходить із невеликої корональної діри в центрі сонячного диска.

За прогнозами, магнітна буря відноситься до низького рівня G1. Протягом 8 та 9 травня ситуація поступово стабілізується, хоча короткочасні періоди підвищеної активності Сонця ще можливі. Повноцінної сильнішої бурі, за оцінками астрономів, не очікується.

Магнітні бурі – це природні збурення геомагнітного поля Землі, що виникають через спалахи на Сонці та потоки заряджених частинок. Вони можуть впливати не лише на техніку, зокрема на GPS-системи, зв’язок та енергомережі, а й на здоров’я людей. Під час бур частішають головні болі, виникає швидка стомлюваність, порушується сон, можливі перепади тиску та зниження концентрації уваги.

Особливо вразливі до таких явищ метеозалежні люди, люди похилого віку та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися простих рекомендацій: відпочивати, уникати стресових ситуацій, підтримувати водний баланс, обмежити вживання кофеїну та алкоголю. Корисні легкі прогулянки на свіжому повітрі, регулярний сон і повноцінний режим дня. Людям із хронічними хворобами рекомендується мати під рукою ліки та уважно слідкувати за самопочуттям.

Хоча 7 травня активність Сонця створить деякі незручності, правильний спосіб життя і обережність допоможуть мінімізувати її вплив. Наступні дні обіцяють стабілізацію геомагнітного стану, тому турбуватися про серйозні наслідки не варто.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що попередні прогнози вказували на спокійну геомагнітну ситуацію в найближчі дні з лише незначними та короткочасними коливаннями. Однак ситуація змінилася після того, як на Сонці стався корональний викид маси, який досяг Землі та вплинув на магнітосферу планети. За даними фахівців, саме це явище спричинило підвищення геомагнітної активності протягом останньої доби.