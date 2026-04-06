Початок тижня буде страшним: озвучено термінову загрозу для кожного

Новий тиждень на Землі розпочнеться відносно спокійно – на 6 квітня не прогнозуються магнітні бурі. За даними порталу meteoagent, сьогоднішній Кр-індекс не перевищить позначку 4, тоді як навіть найслабша буря починається з рівня 5. Це означає, що вплив геомагнітних коливань на самопочуття та технічні системи буде мінімальним.

Фото: з відкритих джерел

Водночас Британська геологічна служба попереджає про можливу активність геомагнітного поля через корональний викид, що стався на Сонці у вихідні дні. Хоча магнітних бур на Землі поки що не спостерігається, цей процес може призвести до незначних коливань у найближчі години.

Нове дослідження астрономів пролило світло на джерела сонячних спалахів і корональних викидів, які безпосередньо впливають на магнітні бурі. Виявлено, що основний "двигун" формування магнітних полів розташований на глибині близько 200 тисяч кілометрів під поверхнею Сонця. Йдеться про тахоклін – перехідну область між радіаційним шаром і конвективною оболонкою зірки. Саме в цій зоні виникають потужні магнітні поля, які згодом проявляються у вигляді сонячних плям, спалахів і геомагнітних бур на нашій планеті.

Дослідження показало, що в надрах тахокліни формуються обертові потоки плазми з характерним "метеликоподібним" малюнком, який повторює 11-річний сонячний цикл. Зміни з глибини Сонця доходять до його поверхні з затримкою у кілька років, що дозволяє астрономам передбачати активність Сонця більш точно і прогнозувати можливі геомагнітні коливання на Землі.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 6 квітня 2026 року, за китайським календарем настає День руйнування, що проходить під знаком Металевого Собаки. Енергія цього дня спрямована на завершення процесів, позбавлення від зайвого та переоцінку рішень. У контексті місяця Водяного Дракона такий день може стати важливим етапом підготовки до нових можливостей, зокрема у фінансовій сфері.