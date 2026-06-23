Майже 20 землетрусів за добу: що загрожує Криму за версією ШІ

Серія підземних поштовхів біля узбережжя Криму знову привернула увагу до сейсмічної активності Чорного моря. За повідомленнями моніторингових служб, протягом короткого часу в акваторії поблизу півострова було зафіксовано численні землетруси різної сили. На тлі цієї ситуації портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що загрожує півострову.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі місяці найімовірнішим сценарієм залишиться продовження помірної сейсмічної активності в Чорному морі. Можливі нові поштовхи магнітудою від 3 до 5 балів, які можуть відчуватися мешканцями узбережжя, але навряд чи спричинять серйозні руйнування. Ризик потужного землетрусу існує постійно через геологічні особливості регіону, проте сучасна наука не здатна точно передбачити час його виникнення. Тому головним завданням залишається моніторинг сейсмічної ситуації та готовність інфраструктури до можливих природних викликів.

Чат-бот Gemini припускає, що поточний рій дрібних землетрусів виконує функцію природного клапана для скидання тектонічної енергії, що знижує ймовірність миттєвого катастрофічного вибуху. Проте розслаблятися не варто. Накопичений історичний досвід свідчить, що Крим здатний генерувати струси потужністю до 8-9 балів. Півострову найближчим часом не загрожує руйнівне цунамі через помірну магнітуду поштовхів, але затяжна серія мікроколивань може активізувати масштабні зсуви ґрунту на Південному узбережжі. Найбільша небезпека криється у критичному стані сучасної інфраструктури. Забудова останніх десятиліть відбувалася хаотично та часто без дотримання суворих антисейсмічних норм. Якщо активність у морі продовжить зростати і спровокує поштовх магнітудою понад 6,0, головною загрозою для Криму стануть не самі природні сили, а руйнування щільної берегової забудови, аварії на комунікаціях та техногенні наслідки недбалого будівництва.

Чат-бот Grok зазначає, що найближчим часом ймовірні поодинокі повторні поштовхи магнітудою 3-4,5, але без переходу в руйнівну фазу. Регіон не демонструє ознак підготовки до потужного "великого" землетрусу в найближчі місяці. Однак довгостроково загроза зберігається: накопичена тектонічна енергія може виплеснутися сильніше за кілька років. Для півострова це означає необхідність посилення сейсмозахисту інфраструктури та евакуаційних планів. Мешканцям варто ставитися серйозно до офіційних попереджень, адже навіть помірні коливання в умовах щільної забудови та логістичних навантажень здатні створити проблеми. Природа нагадує про свою силу незалежно від політичної ситуації.

Загалом оцінки чат-ботів сходяться в головному: у найближчій перспективі Кримський регіон, ймовірно, залишатиметься в режимі помірної сейсмічної активності з повторними поштовхами невеликої та середньої сили. Вони не прогнозують швидкого переходу до катастрофічного сценарію, однак підкреслюють постійну наявність ризику сильного землетрусу через геологічні особливості Чорноморського регіону. Водночас окремо наголошується, що головну небезпеку для півострова може становити не лише сама сейсмічна активність, а й вразливість інфраструктури та щільна забудова узбережжя, які здатні суттєво посилити наслідки навіть помірних поштовхів.

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