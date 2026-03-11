Магнітні бурі 12-14 березня: що чекає на Землю і як захиститися

Центр прогнозування космічної погоди, що діє при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), оприлюднив свіжий прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 12 по 14 березня 2026 року.

Фото: з відкритих джерел

Геомагнітні бурі визначаються за спеціальною шкалою К-індексу, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніше проявляється буря і тим помітніший її вплив на людей, техніку та системи зв’язку.

У проміжок часу з четверга по суботу, тобто 12-14 березня, очікується низький рівень сонячної активності. К-індекс прогнозується на рівні 1-2, що відповідає зеленому рівню за міжнародною класифікацією. Це свідчить про стабільну магнітосферу Землі: магнітні коливання залишатимуться мінімальними, а геомагнітні бурі не передбачаються.

При такій низькій активності зазвичай не виникає негативного впливу на здоров’я людей. Також не спостерігається серйозних перебоїв у роботі електронної техніки, навігаційних систем, комунікацій або енергомереж. Це означає, що найближчі дні пройдуть без значного ризику для повсякденного життя та роботи технологій, чутливих до магнітних коливань.

Варто враховувати, що прогнози сонячної активності можуть змінюватися у короткостроковій перспективі. Фахівці оновлюють дані приблизно кожні три години, що дозволяє оперативно коригувати інформацію про магнітосферу та можливі бурі. Астрофізики відзначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, тоді як прогноз на кілька днів носить орієнтовний характер і може змінюватися залежно від динаміки сонячної активності.

Як вже писали "Коментарі", після відносно спокійного періоду на Сонці вчені знову фіксують підвищення активності. У п’ятницю, 7 березня, на Землі вже почалися геомагнітні збурення середньої інтенсивності, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.