Закон про мито на декоративний камінь збільшує надходження до бюджету від використання надр — експерти

Ухвалений Верховною Радою закон про запровадження експортного мита на необроблений декоративний камінь (зокрема граніт і лабрадорит) стимулює розвиток переробки в Україні та збільшує доходи держави від використання надр. Як зазначають у Національній асоціації добувної промисловості України (НАДПУ), це рішення допоможе припинити багаторічну практику експорту унікальної української сировини за заниженими цінами.

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"Те, що держава почала системно захищати власні ресурси та стимулювати переробку всередині країни, є важливим кроком для галузі й майбутнього українського надрокористування. Це питання не лише мита, а й того, кому дістається додана вартість від використання українських надр", — наголосила виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак.

За її словами, Україна роками продавала свій унікальний ресурс як сировину, тоді як робочі місця, інвестиції та прибутки залишалися за кордоном. Новий закон робить експорт необроблених блоків менш вигідним і заохочує виробників переходити до експорту готової продукції.

Галузеві експерти кажуть, що останніми роками близько 80% українського декоративного каменю експортували до Китаю у вигляді необроблених блоків. Уже там камінь розпилювали, полірували та продавали як готову продукцію з набагато вищою доданою вартістю.

Середня експортна ціна українського декоративного каменю становила близько 0,16 долара за кілограм. Водночас квадратний метр українського лабрадориту продавався за кордон приблизно за 10 доларів. Після обробки вартість того самого каменю на світовому ринку сягала близько 950 доларів за квадратний метр.

Україна має одні з найбільших у світі запасів декоративного каменю. Вітчизняні лабрадорити вирізняються унікальними декоративними властивостями, що підтверджено науковими дослідженнями.