В ООН 50 країн та ЄС закликали Росію до припинення вогню: що за цим стоїть

23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. З точки зору класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною, все це правильно, але не все так однозначно, якщо подивитися на це з точки нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

В ООН закликали РФ припинити вогонь в Україні Фото: із відкритих джерел

"Як це будуть сприймати в Кремлі? На жаль це будуть сприймати як прояв слабкості. Точно також там вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі. Теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії", – зазначив політолог.

За його словами, заклики до припинення війни, або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир’я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку, і продовжуємо удари по російських НПЗ.

Володимир Фесенко зауважує, якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він буде робити? Погоджуватись на переговори, чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне. І відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що треба відмовитись від ініціювання мирних переговорів. Але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники, або міжнародні організації.

"І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали США. Хоча саме спільне з США в березні 2025 року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню як перший крок для припинення війни", – зазначає експерт.

Він наголошує, це також не означає, що США проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять в повне припинення вогню між Росією і Україною. Їх головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається. Але нічого нового в цій позиції не має. Це офіційна позиція США з лютого минулого року, і вона проявлялася неодноразово в ставленні до подібних документів.

З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися з США, але і не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України (можливо тимчасово). Однак активно співпрацювати з США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім США, на даний момент не має.

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