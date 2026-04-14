Уряд повинен припинити спекуляції з граничними цінами на електроенергію - експерт

Якщо рівень цін на електроенергію для непобутових споживачів не зменшиться, Україна ризикує остаточно втратити свій промисловий потенціал і перетворитися на аграрну країну, в якій виробництво, переробка та додана вартість вимруть як явище. Такий прогноз дає економічний експерт Олександр Кущ.

"Промисловість, особливо енергоємні галузі (машинобудування, металургія, хімпром і не тільки) вже б’ють на сполох, але їх не чують. Складається враження, що ті, хто повинен захищати український бізнес, поставили собі за мету його добити", — описує ситуацію економіст.

На думку експерта замість того, щоб шукати можливості для зниження ціни на електроенергію для бізнесу, яка вже найвища в Європі, уряд методично проштовхує рішення щодо чергового збільшення граничних цін.

"Сім років в Україні діють price cap. І регулярне досягнення граничних цін свідчить про структурний дефіцит генерації. Потрібно нарешті усвідомити, що підвищення price cap не створює додаткових потужностей і не усуває причину проблеми", — пише експерт.

На думку економіста, рішенням що може врятувати ситуацію є. Мова йде про покладання спеціальних обов’язків на ринку газу. Це державний механізм, що зобов’язує постачальників (зокрема Нафтогаз, який є державною компанією) продавати газ за фіксованою ціною.

"Саме завдяки цьому рішенню Україна не замерзла цієї зими. Такий самий механізм можна ввести на газ для генерації електроенергії. За попередніми розрахунками, ціна газу на рівні 19000 грн/1000 куб. м. гарантує період стабільності, який потрібен для нормалізації ситуації на ринку електроенергії", — стверджує Олександр Кущ.

За його словами, за період дії такого компенсаційного механізму необхідно зробити декілька важливих кроків для виправлення ситуації: розширювати нецінові стимули імпорту електроенергії, прискорити розвиток міждержавних перетинів, значно збільшити доступність фінансування для розвитку власної генерації непобутовими споживачами електроенергії.