Україну перетворять на "сіру зону": експерт ошелешив заявою про страшний план ЄС



















Україна не повинна погоджуватися на формат євроінтеграції, який передбачатиме постійні обмеження для її економіки та аграрного експорту. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, дискусія навколо умов майбутнього членства України в ЄС уже показує, що окремі європейські країни побоюються конкуренції з українськими виробниками.

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Експерт наголошує, що Україна не має залишатися у проміжному статусі між ЄС і "сірою зоною". Водночас можливість поступового наближення до європейських структур може бути корисною, якщо вона не стане заміною повноправному членству.

"Ми не можемо зараз бути в ролі якоїсь сірої зони. Сіра зона — це провокація для Росії йти війною. Тому дуже добре, що Володимир Зеленський чітко сказав: “Ні, нас такий статус не влаштовує”. Шлях до членства в Європейському Союзі для нас визначений, і він має залишатися основним", — зазначив Рейтерович.

Окремим питанням залишається доступ української продукції на ринок ЄС. За словами політолога, спроби встановити для України довготривалі обмеження через побоювання європейських фермерів можуть суперечити принципам рівноправного членства.

"Мене непокоїть, як деякі європейські колеги бояться України в Європейському Союзі. Коли звучать пропозиції обмежити можливості України в сільському господарстві через побоювання Польщі, Франції чи Італії за своїх фермерів, це виглядає як дискримінація. Так не повинно бути", — наголосив експерт.

Рейтерович вважає, що Київ має наполягати на чітких правилах і не погоджуватися на "урізане" членство. Перехідні механізми можливі, однак вони повинні мати визначені строки та зрозумілу мету.



Портал "Коментарі" вже писав, що Світовий банк погіршив оцінку перспектив української економіки на найближчі роки. Зокрема, прогноз зростання ВВП України у 2027 році знижено з 4% до 1,5%. Однією з головних причин такого перегляду стало припущення, що активні бойові дії можуть тривати протягом усього наступного року.