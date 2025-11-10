Удача знову на боці РФ: що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту зростають уже другий день поспіль на тлі ризикових настроїв на глобальних ринках. А подорожчання нафти безпосередньо збільшує доходи до російського бюджету, що дає Путіну привід для оптимізму. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Ціна на нафту. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ціна на нафту підстрибнула на тлі спроб припинити роботу уряду США. Крім того, трейдери очікують насиченого тижня з новими економічними даними, які покажуть, чи надмір нафти формується на світовому ринку.

Зокрема, нафта марки Brent подорожчала понад 64 долари за барель після двотижневого падіння, тоді як West Texas Intermediate (WTI) торгується близько 60 доларів.

Зростанню сприяло те, що Сенат США зробив крок до відновлення роботи уряду, що позитивно позначилося на фондових ринках та більшості товарних позицій.

Цього тижня ринок очікує на серію важливих публікацій. ОПЕК оприлюднить щомісячний звіт, а Міжнародне енергетичне агентство (IEA) — річний прогноз і наступного дня — регулярний огляд.

Також Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднить дані щодо змін запасів нафти. Незважаючи на нинішнє зростання, ціни на нафту знижувалися протягом п'яти з останніх шести тижнів через побоювання надмірної пропозиції.

Країни ОПЕК, включаючи Росію, поступово послаблюють обмеження на видобуток перед очікуваною стабілізацією ринку наступного кварталу. Тим часом, виробники за межами альянсу, зокрема США, нарощують обсяги видобутку.

Як зазначає Bloomberg, санкції США також залишалися у центрі уваги.

"Цінова динаміка була повільним зниженням, з вузькими денними діапазонами та небажанням трейдерів сильно тиснути на ціни в якомусь одному напрямку", — сказав керівник досліджень Pepperstone Group Кріс Вестон.

Він додав, що план ОПЕК призупинити зростання видобутку у першому кварталі міг би допомогти компенсувати зустрічний вітер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп відповів, чи є ефект від його санкцій проти російської нафти.



