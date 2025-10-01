У Трампа посилюють тиск: що тепер говорить Індія про закупівлю російської нафти

Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, вводячи мита на індійські товари. Однак Індія заявляє, що продовжуватиме купувати нафту в Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Закупівлі російської нафти. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх постачань. За даними Kpler, обсяг склав 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник упав на 16%.

Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше прогнозували стабілізацію обсягів. Москва залишається найбільшим постачальником сировини Індії.

ЗМІ зазначає, Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, ввівши 50% мито на імпорт індійських товарів у США, оскільки торгівля російською нафтою допомагає фінансувати війну проти України.

Однак Індія заявила, що закупівлі залежать від ціни і продовжаться. При цьому влада також веде переговори про розширення енергетичної співпраці зі США.

"Російські барелі залишаються ключовими для індійського кошика, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні", — заявив аналітик Kpler Сумит Рітолія.

За його словами, індійські НПЗ поступово диверсифікують закупівлі, поєднуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман підтвердила, що країна продовжуватиме купувати нафту у Росії, виходячи із власних інтересів. Директор із фінансів Indian Oil Corp Анудж Джайн зазначив, що закупівлі залежать від економічної доцільності.

Російська нафта Urals у липні-серпні продавалася з дисконтом близько 1 долара за барель до марки Brent, що стало мінімальним рівнем з 2022 року. Це знизило привабливість поставок, які зазвичай сягають Індії через місяць.

У вересні знижки розширилися до 3 доларів за барель. Це зробило Urals найдешевшим варіантом для індійських переробників.

