Справжня зима повертається: українців попередили про мороз і 10 см снігу

Цього тижня в Україні очікується повернення зимових погодних умов — у деяких регіонах можливі опади у вигляді снігу, а в окремих районах його висота може сягати до 10 сантиметрів. Про це в коментарі для Погода УНІАН повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, над територією України зараз зберігається вплив холодного повітря, особливо у північних областях. Це спричиняє нічні заморозки, які вже фіксувалися і можуть повторюватися найближчими днями, зокрема у північній частині країни та 22 квітня.

Фахівчиня пояснила, що на погодні умови впливає циклон, який розташований над Карпатами і поступово зміщується у бік Азовського моря. Саме він сприяє надходженню холодного повітря з північних регіонів. У результаті вже найближчим часом у східних областях можливий мокрий сніг, а в Карпатському регіоні опади можуть спостерігатися навіть у нічний час.

У період з 23 по 25 квітня прогнозується посилення вітру та подальше надходження арктичного повітря. Через це в багатьох регіонах — зокрема на півночі, в центрі, на сході та в гірських районах — можливі опади у вигляді мокрого снігу. Переважно вони випадатимуть у нічний час, однак за певних умов сніг може з’являтися і вдень, навіть при плюсових температурах від +1 до +4 градусів.

Метеорологиня також наголосила, що подібні погодні явища у квітні не є абсолютно нетиповими, адже сніг інколи фіксувався в Україні навіть на початку травня. Водночас вона зазначила, що настільки відчутні снігопади навесні трапляються нечасто.

Щодо прогнозованої висоти снігового покриву до 10 см, Голеня уточнила, що такі розрахунки наразі існують лише в окремих моделях і стосуються локальної зони на сході країни. Вони можуть змінитися, оскільки погодні прогнози на короткий період залишаються динамічними.

"Коментарі" вже писали, що 20 квітня обіцяє стати днем інтелектуального прориву для багатьох людей, незалежно від знаку зодіаку. Інформаційні потоки сьогодні будуть особливо насиченими, і кожен матиме шанс дізнатися щось корисне для себе. Однак для трьох знаків цей день стане по-справжньому визначальним, адже саме вони отримають знання, здатні вплинути на подальші рішення та навіть змінити життєвий напрямок.