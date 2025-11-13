Скандал з Міндічем отримав несподіване продовження: від нього фанатіли українці

Ім'я Тимура Міндіча останніми днями не сходить із заголовків українських ЗМІ. Бізнесмена та продюсера підозрюють у великому корупційному скандалі в енергетичній сфері, проте його діяльність не обмежується лише цією галуззю. Як стало відомо, Міндіч також брав участь у кіновиробництві та був продюсером популярного українського серіалу "Зворотний напрямок".

Цей проєкт ще до офіційної прем’єри потрапив у центр уваги через скандал із переозвученням головної героїні. Чи мав Міндіч прямий стосунок до цієї суперечки — невідомо, проте його участь у виробництві була ключовою, і він відігравав значну роль у процесі створення серіалу.

Прем’єра "Зворотного напрямку" відбулася 29 вересня 2025 року на телеканалі "1+1". Перші серії одразу сподобалися глядачам, і кожен наступний епізод очікували з великим нетерпінням. Популярність проєкту змушує суспільство придивлятися до всіх аспектів діяльності його продюсера, особливо після того, як Міндіч потрапив у центр корупційного розслідування.

Поки що невідомо, чи "Зворотний напрямок" був єдиним серіалом, у якому брав участь Міндіч. Існує припущення, що він міг бути причетним і до інших телевізійних або онлайн-проєктів. Редакція Кіно 24 наразі перевіряє цю інформацію, щоб дізнатися повний перелік його кінопроєктів.

Варто зазначити, що бізнесмен також є співвласником студії "Квартал 95". Представники студії вже заявили, що останні скандальні події не мають жодного відношення до команди студії чи контенту, який вона створює. Окрім цього, Міндіч є співвласником і продюсером ютуб-каналу Stadium Family. Після корупційного скандалу робота каналу була тимчасово призупинена на невизначений термін, що також привернуло увагу громадськості.

