logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події "Схаменіться": у Раді виставили жорсткий ультиматум через паніку з цінами на пальне
commentss НОВИНИ Всі новини

"Схаменіться": у Раді виставили жорсткий ультиматум через паніку з цінами на пальне

Гетманцев наголосив, що теперішнє зростання цін на пальне на ринку має вкрай незначний причинно-наслідковий зв’язок із війною в Ірані

4 березня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із публічним закликом утриматися від підвищення цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Він визнав, що бізнес передусім орієнтований на прибуток, однак наголосив: в умовах повномасштабної війни компанії мають враховувати і свою соціальну відповідальність.

"Схаменіться": у Раді виставили жорсткий ультиматум через паніку з цінами на пальне

Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, країна живе в реаліях воєнного часу, а значна частина громадян і підприємств залежить від генераторів та стабільних постачань енергоресурсів. Саме тому паливний сектор, як один із ключових для економіки, не повинен використовувати панічні настрої населення для отримання надприбутків.

Гетманцев підкреслив, що нинішнє зростання вартості пального має доволі слабкий зв’язок із війною в Ірані. Він звернув увагу на часовий розрив між міжнародними подіями та реальними змінами в логістиці, контрактах і формуванні внутрішніх цін. На його переконання, різкі стрибки вартості на заправках не можна повною мірою пояснити ситуацією на світових ринках. Політик також застеріг компанії від зловживань, натякнувши на можливу реакцію з боку Антимонопольного комітету у разі необґрунтованого підвищення.

Тим часом на українському ринку зафіксовано суттєве подорожчання природного газу. За останні дні ціна зросла приблизно на 20% і сягнула 27 800 гривень за тисячу кубометрів із ПДВ — це максимум за понад пів року. У доларовому еквіваленті йдеться про 536 доларів без ПДВ, або 43,2 євро за мегават-годину.

Портал "Коментарі" вже писав, що в адміністрації президента США Дональда Трампа виник внутрішній конфлікт через оцінку причин війни з Іраном. У той час як Білий дім офіційно аргументує удари нібито загрозою ядерної програми Тегерану, держсекретар Марко Рубіо відкрито вказав на роль Ізраїлю у загостренні ситуації.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини