"Схаменіться": у Раді виставили жорсткий ультиматум через паніку з цінами на пальне

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до учасників паливного ринку із публічним закликом утриматися від підвищення цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Він визнав, що бізнес передусім орієнтований на прибуток, однак наголосив: в умовах повномасштабної війни компанії мають враховувати і свою соціальну відповідальність.

Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, країна живе в реаліях воєнного часу, а значна частина громадян і підприємств залежить від генераторів та стабільних постачань енергоресурсів. Саме тому паливний сектор, як один із ключових для економіки, не повинен використовувати панічні настрої населення для отримання надприбутків.

Гетманцев підкреслив, що нинішнє зростання вартості пального має доволі слабкий зв’язок із війною в Ірані. Він звернув увагу на часовий розрив між міжнародними подіями та реальними змінами в логістиці, контрактах і формуванні внутрішніх цін. На його переконання, різкі стрибки вартості на заправках не можна повною мірою пояснити ситуацією на світових ринках. Політик також застеріг компанії від зловживань, натякнувши на можливу реакцію з боку Антимонопольного комітету у разі необґрунтованого підвищення.

Тим часом на українському ринку зафіксовано суттєве подорожчання природного газу. За останні дні ціна зросла приблизно на 20% і сягнула 27 800 гривень за тисячу кубометрів із ПДВ — це максимум за понад пів року. У доларовому еквіваленті йдеться про 536 доларів без ПДВ, або 43,2 євро за мегават-годину.

