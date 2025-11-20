Санкції США працюють: у яких країнах Путін стрімко втрачає вплив

Після посилення санкційного тиску США проти Росії уряд Болгарії конфіскував об'єкт "Нафтохім" та інші активи "Лукойлу". А уряд Сербії вивчає можливість викупу нафтогазової компанії Naftna Industrija Srbije AD у російського власника "Газпрому". Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Зазначається, що перед запровадженням санкцій США, у Болгарії компанія "Лукойл" володіла найбільшим нафтопереробним заводом країни.

Вже після введення санкцій уряд вирішив конфіскувати об'єкт "Нафтохім" поблизу Чорного моря та інші активи "Лукойлу". Акціонерів позбавили будь-яких прав і призначили управителя для переговорів про потенційний продаж.

За даними Bloomberg, парламентському комітету знадобилося лише 26 секунд, щоб скасувати 26 років володіння та схвалити цей крок напередодні наближення останнього терміну ухвалення рішення в США.

Тим часом у Сербії уряд розглядає можливість викупу нафтогазової компанії Naftna Industrija Srbije AD, взявши під контроль російського власника ПАТ "Газпром".

Президент Сербії Александар Вучич намагається уникнути її націоналізації, але йому потрібно переконати Вашингтон у своєму намірі позбутися "Газпрому", щоб уникнути санкцій.

"Основа впливу Росії побудована на енергетичному домінуванні через нафту і газ, пережитках радянських часів, які не ламалися роками. Багато чого з цього вже минуло. Це останні зітхання, тому вони викликають стільки тривоги", — зазначив головний економіст "Центру дослідження демократії" у Софії Руслан Стефанов.

Як зазначив старший аналітик з питань Європи дослідницької компанії Verisk Maplecroft Маріо Бікарського, після завершення спроб витіснити російських нафтових гігантів із Болгарії та Сербії це допоможе вибити у російського диктатора Володимира Путіна головний козир впливу на Балкани.

