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Притула різко засудив політичні гасла прихильників Федорова: “Хмара – нах!” – це вже вирок самим собі!”

Кадрові призначення в МОУ: Сергій Притула відреагував на радикальні гасла оточення Федорова

20 серпня 2026, 15:38
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Недилько Ксения

Волонтери різко засудили гасла, які лунали від учасників картонкового майдану під час голосування Радою за нового міністра оборони Євгенія Хмару. Так Сергій Притула, у своєму дописі назвав політичні гасла такими, що перетнули межу та знецінюють заслуги усіх захисників України.

Притула різко засудив політичні гасла прихильників Федорова: “Хмара – нах!” – це вже вирок самим собі!”

Сергій Притула. Фото з відкритих джерел

За словами Притули, громадяни мають право висловлювати позицію, але не хамити бойовим офіцерам та солдатам.

                                                                                                                   

Притула різко засудив політичні гасла прихильників Федорова: “Хмара – нах!” – це вже вирок самим собі!” - фото 2

“Це право громадян – висловлювати на акціях власну позицію. Хтось може не погоджуватись із тими чи іншими кадровими призначеннями. Хтось може відстоювати інтереси свого фаворита. Але НІХТО!!! Чуєте? НІХТО не має жодного права у воюючій країні хамити в бік бойових офіцерів та солдатів! Ви можете бути за будь-кого, хотіти виборів під час війни, але не шляхом знецінення заслуг та репутації наших захисників”, — написав Притула.

Волонтер назвав перетином межі та вироком самим собі деякі написи прихильників Федорова на картонках.

“"Хмара – нах! Федоров – так!", але це вже просто за межею. Це не інфантильність. І не невігластво. Це — вирок самим собі. Хмара не просто так повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Це офіцер, який воював з часів АТО, рубався зі своїми хлопцями в міських боях у Сіверськодонецьку та Рубіжному. Вивів ЦСО "А" СБУ в лідери по уражених цілях. Коротше, робив усе, щоб людина на фото могла в комфортних умовах написати "Хмара -нах". Така от вдячність за службу…Дуже соромно. Не робіть так” – закликав волонтер.

Як відомо, ексміністр оборони Михайло Федоров вийшов із заявою про необхідність проведення виборів. Хоча його команда раніше заявляла, що вибори під час війни розірвуть країну. 



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