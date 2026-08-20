Притула різко засудив політичні гасла прихильників Федорова: “Хмара – нах!” – це вже вирок самим собі!”

Волонтери
різко засудили гасла, які лунали від учасників картонкового майдану під час
голосування Радою за нового міністра оборони Євгенія Хмару. Так Сергій Притула,
у своєму дописі назвав політичні гасла такими, що перетнули межу та
знецінюють заслуги усіх захисників України.
Сергій Притула. Фото з відкритих джерел
За словами
Притули, громадяни мають право висловлювати позицію, але не хамити бойовим
офіцерам та солдатам.
“Це право
громадян – висловлювати на акціях власну позицію. Хтось може не погоджуватись
із тими чи іншими кадровими призначеннями. Хтось може відстоювати інтереси
свого фаворита. Але НІХТО!!! Чуєте? НІХТО не має жодного права у воюючій країні
хамити в бік бойових офіцерів та солдатів! Ви можете бути за будь-кого, хотіти
виборів під час війни, але не шляхом знецінення заслуг та репутації наших
захисників”, — написав Притула.
Волонтер
назвав перетином межі та вироком самим собі деякі написи прихильників Федорова
на картонках.
“"Хмара –
нах! Федоров – так!", але це вже просто за межею. Це не інфантильність. І не
невігластво. Це — вирок самим собі. Хмара не просто так повний кавалер ордену
Богдана Хмельницького. Це офіцер, який воював з часів АТО, рубався зі своїми
хлопцями в міських боях у Сіверськодонецьку та Рубіжному. Вивів ЦСО "А" СБУ в
лідери по уражених цілях. Коротше, робив усе, щоб людина на фото могла в
комфортних умовах написати "Хмара -нах". Така от вдячність за службу…Дуже
соромно. Не робіть так” – закликав волонтер.
Як відомо,
ексміністр оборони Михайло Федоров вийшов із заявою про необхідність проведення
виборів. Хоча його команда раніше заявляла, що вибори під час війни розірвуть
країну.
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