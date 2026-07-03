«Присвята багаторічному партнерству», - НБУ презентував пам’ятну монету на честь 250 річниці незалежності США

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Недилько Ксения
Номінал випущеної Нацбанком нової пам’ятної монети – 10 гривень, а на аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США та слова "Многії літа!". На реверсі монети поруч зображено монументи "Статуя Свободи" і "Батьківщина-мати".
Монета, присвячена 250 річниці незалежності США. Фото: НБУ
З нагоди 250 річниці із дня проголошення незалежності США Національний банк України випустив нову срібну пам’ятну монету. Про це йдеться на сторінці НБУ у мережі Facebook.
Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову монету під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди ювілею проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
Тираж нової монети – 3 тисячі штук. Номінал пам’ятної монети — 10 гривень, монета виготовлена зі срібла, масою – 31,1 г .
На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова "Многії літа!". На реверсі монети поруч зображено монументи "Статуя Свободи" і "Батьківщина-мати" із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України. По колу розміщено написи – ВОГОНЬ СВОБОДИ НЕ ЗГАСИТИ! і THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!
Нагадаємо, 28 червня Україна відзначала 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції. На честь цього ювілею Національний банк України випустив нову срібну пам’ятну монету номіналом 10 гривень.