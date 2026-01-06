Нічого подібного в Україні не було давно: синоптики ошелешили новим прогнозом погоди

Найближчими днями погода в Україні значно погіршиться, попереджає Український гідрометеорологічний центр. 8–9 січня у західних та північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікуються снігопади, хуртовини та ожеледиця, місцями висота снігового покриву сягатиме 25 см.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ДСНС, ці регіони опиняться під впливом несприятливих погодних умов: сильного снігу, поривів вітру до 15–18 м/с та утворення снігових заметів на дорогах. У частині областей сніг буде накочуватися на автошляхах, а місцями утворюватимуться ожеледиця та сніговий накат.

Синоптики відзначають, що у Київській та Чернігівській областях також очікується значний сніг та мокрий сніг з приростом снігового покриву 5–15 см, а на півночі регіонів сніг може сягати 25 см. Локально прогнозуються хуртовини та налипання мокрого снігу, що створюватиме небезпеку ожеледиці на дорогах. На півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській областях, синоптики прогнозують сніг із дощем, місцями ожеледь.

10–11 січня погода погіршиться ще сильніше через надходження холодного арктичного повітря з півночі. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях нічна температура опуститься до 14–20° морозу, місцями до 23° морозу, вдень – до 9–15° морозу. У Кіровоградській та Полтавській областях очікується від 6° до 12° морозу, а на півдні, у східних регіонах та Дніпропетровській області температура коливатиметься від 4° морозу до 4° тепла.

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть значно ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту на дорогах і вулицях. Водіям радять бути максимально обережними, а населенню – підготуватися до сильних морозів і снігопадів.

Портал "Коментарі" вже писав, що 2026 рік розпочнеться з відчутної арктичної прохолоди.