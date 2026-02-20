На цю новину чекають всі: озвучено вражаючий прогноз про кардинальні зміни у погоді

В Україну поступово приходить підвищення температури повітря, яке супроводжуватиметься періодичними опадами та туманами. Втім, перед відчутним потеплінням країні доведеться пережити ще дві найбільш морозні ночі. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у ніч на 21 та 22 лютого в більшості регіонів стовпчики термометрів опустяться до -10…-16 градусів. Трохи м’якшою буде температура на півдні та заході, де очікується від -2 до -6 градусів. У денні години суботи збережеться помірний мороз у межах -2…-7 градусів. Уже в неділю погодна ситуація почне змінюватися — температура коливатиметься від -3 до +4 градусів, що свідчитиме про поступовий перехід до більш весняних тенденцій.

Антициклон, який впливатиме на синоптичну ситуацію у вихідні, обмежить кількість істотних опадів. Водночас локальні винятки можливі: у суботу на півдні Одеської області прогнозується мокрий сніг із дощем, а в неділю дощі пройдуть переважно у західних областях.

У Києві субота буде морозною та сонячною: вночі температура знизиться приблизно до -15 градусів, удень очікується близько -5. У неділю стане дещо тепліше — нічні показники становитимуть близько -12, а вдень повітря прогріється до -1 градуса. Хмарність збільшиться, однак суттєвих опадів не прогнозується.

За даними синоптиків, Україна наразі перебуває під впливом південного циклону, що зумовлює снігопади та утворення туманів. Наприкінці тижня ще збережеться зимовий характер погоди, однак із 23 лютого очікується помітніше потепління

