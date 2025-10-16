logo_ukra

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність!
commentss НОВИНИ Всі новини

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність!

У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського «Український бренд в соціальних мережах»

16 жовтня 2025, 11:35
Автор:
Клименко Елена








В межах авторського курсу "Акули PR" корифей українського піару, популярний блогер, засновник першої в Україні кафедри зв’язків із громадськістю(1996 р.), ректор Університету культури Михайло Поплавський поділився зі студентами власним баченням розвитку українського контенту в цифровому просторі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність!

Михайло Поплавський. Фото: з відкритих джерел

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність! - фото 2
Професор наголосив, що соціальні мережі стали головним інструментом комунікації XXI століття: "Соціальні мережі – основа комунікації зі світом. Наша головна задача – популяризація національних проєктів, українських пісень та україномовного контенту. Ми демонструємо світові українську ідентичність, культуру та традиції".

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність! - фото 2
Михайло Поплавський понад 30 років у медіапросторі, 15 років у соціальних мережах та має понад 10 мільйонів підписників. На власному прикладі показав, як побудувати сильний особистий бренд у медіа та підкреслив, що соцмережі – це найпотужніший інструмент просування університетського бренду, підтримки іміджу та формування довіри.


"Сьогодні соціальні мережі – це платформа для створення й розвитку сильного особистого бренду. Український бренд "Михайл Поплавський" став поштовхом до розбудови Університету культури. І сьогодні ми маємо найкращий творчий університет в Україні та Європі".


Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність! - фото 2
Під час майстер-класу ректор згадав про створення першого у світі факультативу TiкToк, продемонстрував статистику охоплення університетських та особистих сторінок в Instagram, Facebook і YouTube, а також поділився кейсами проєктів, що набрали мільйони переглядів.

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність! - фото 2
Яскравим прикладом популярності контенту Михайла Поплавського став TikTok, який створив переможець Євробачення-2024, швейцарськи репер Nemo, використавши пісню "Українські вареники", а пісня "Сало" очолила топ світових музичних платформ.

"Соціальні мережі – це ваш медіабізнес! Власний бренд – це успіх. Якщо вас немає в трендах – вас немає ніде! Аудиторія – це вплив, підписники – це капітал, а увага – нова валюта", – підкреслив Михайло Поплавський. 

Михайло Поплавський: Власний бренд – це успіх і популярність! - фото 2
Ментор закликав студентів формувати особистий імідж, мислити стратегічно та бути в авангарді нових медійних трендів:

"Підтримуйте українське! Створюйте власні українські бренди! Будьте в тренді! Світ має знати, що ми українці, ми є нація і ми є народ! Тримаймо разом українську хвилю!". 



