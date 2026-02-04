Маск став першою людиною у світі: до якої цифри наблизилися статки мільярдера

Відомий бізнесмен і винахідник Ілон Маск став першою людиною у світі, чий статок досяг 800 млрд доларів після того, як SpaceX придбав компанію, що займається штучним інтелектом та соціальними мережами xAI. Про це повідомляє Forbes.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Аналітики підрахували, що угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трлн доларів, збільшила статки Маска на 84 млрд доларів, до рекордних 852 млрд доларів.

До операції Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 млрд. доларів. Він також володів приблизно 49% акцій xAI вартістю 122 млрд. доларів. Після злиття Маск володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 млрд. доларів.

У матеріалі йдеться про те, що це робить SpaceX найціннішим активом Маска на сьогодні. Він також володіє 12% акцій Tesla вартістю 178 млрд доларів та опціонами на акції Tesla вартістю ще 124 млрд доларів.

Цікаво, що сьогодні Маск на рекордні 578 млрд доларів багатший за другу найбагатшу людину світу, співзасновника Google Ларрі Пейджа, статки якого оцінюються в 281 млрд доларів.

