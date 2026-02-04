logo_ukra

Маск став першою людиною у світі: до якої цифри наблизилися статки мільярдера
Маск став першою людиною у світі: до якої цифри наблизилися статки мільярдера

Forbes пише про те, що статки Маска вперше у світі наблизилися до трильйона доларів

4 лютого 2026, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Відомий бізнесмен і винахідник Ілон Маск став першою людиною у світі, чий статок досяг 800 млрд доларів після того, як SpaceX придбав компанію, що займається штучним інтелектом та соціальними мережами xAI. Про це повідомляє Forbes.

Маск став першою людиною у світі: до якої цифри наблизилися статки мільярдера

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Аналітики підрахували, що угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трлн доларів, збільшила статки Маска на 84 млрд доларів, до рекордних 852 млрд доларів.

До операції Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 млрд. доларів. Він також володів приблизно 49% акцій xAI вартістю 122 млрд. доларів. Після злиття Маск володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 млрд. доларів.

У матеріалі йдеться про те, що це робить SpaceX найціннішим активом Маска на сьогодні. Він також володіє 12% акцій Tesla вартістю 178 млрд доларів та опціонами на акції Tesla вартістю ще 124 млрд доларів.

Цікаво, що сьогодні Маск на рекордні 578 млрд доларів багатший за другу найбагатшу людину світу, співзасновника Google Ларрі Пейджа, статки якого оцінюються в 281 млрд доларів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Ілон Маск відреагував на протести та сутички з поліцією у Міннеаполісі. Бізнесмен погодився з думкою, що США наближаються до громадянської війни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить повідомлення Маска у соцмережі Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чат-бот Grok, що належить компанії Ілона Маска, продовжує генерувати сексуалізовані та принизливі зображення людей, незважаючи на раніше оголошені обмеження. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Журналісти провели серію експериментів, під час яких просили Grok змінити реальні фотографії так, щоби люди на них виглядали оголеними, сексуально провокаційними або приниженими. Хоча офіційний обліковий запис Grok у соцмережі X більше не публікує подібний контент, окремий додаток Grok, що працює поза платформою X, продовжує виконувати наступні запити.




Джерело: https://www.forbes.com/sites/mattdurot/2026/02/03/elon-musk-just-became-the-first-person-ever-worth-800-billion-after-spacex-acquired-xai/
