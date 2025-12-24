logo_ukra

Головна Новини Суспільство події 74 серця, які врятували 222 життя: King Group провела перший корпоративний День донора
commentss НОВИНИ Всі новини

74 серця, які врятували 222 життя: King Group провела перший корпоративний День донора

King Group відома не лише як група, що інвестує в розвиток молоді та технологічного потенціалу країни, а й як соціально відповідальний бізнес

24 грудня 2025, 18:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

У грудні 2025 року King Group вперше провела корпоративний День донора. Захід, організований у партнерстві з мобільною бригадою Київського міського центру крові, мав на меті не лише популяризувати донорство, а й показати, як одна здача крові може врятувати життя.

День донора (фото з відкритих джерел)

74 співробітники Групи долучилися до цього важливого проєкту, і для 38 із них це був перший досвід донорства. Загалом вдалося зібрати 33,3 літра крові — цього достатньо, щоб врятувати 222 життя. Кожна крапля стала символом турботи, відповідальності та солідарності, а самі донори довели, що маленький вчинок може мати величезний вплив.

"День донора — це можливість об’єднатися заради спільної мети. Кожна крапля крові, здана нашими колегами, рятує життя і нагадує, що навіть невеликий вчинок може стати великою допомогою для інших. Ми пишаємося тим, що наші співробітники долучаються до реальних змін і дбають про майбутнє країни", — зазначають у King Group.

King Group відома не лише як Група, що інвестує в розвиток молоді та технологічного потенціалу країни, а й як соціально відповідальний бізнес, який робить акцент на сталому розвитку. Ініціативи на кшталт корпоративного Дня донора відповідають принципам ESG та сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН, підкреслюючи важливість здоров’я, безпеки та громадянської участі.

Нагадаємо: одна донація крові може врятувати життя трьом людям. Ініціатива King Group доводить, що кожен донор дає шанс на життя для когось іншого.

King Group планує зробити донорські дні регулярною традицією, розвиваючи культуру допомоги та корпоративної соціальної відповідальності серед співробітників.

Група є членом Львівського IT Кластера, учасником Глобального договору ООН, співпрацює з Центром відповідальної гри на підставі меморандуму та дотримується високих стандартів прозорості, соціальної відповідальності та сталого розвитку.



