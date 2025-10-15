Корпорація «Здоров’я» продовжує підтримувати «Харківських Соколів» в іграх Суперліги

У жовтні стартував новий сезон баскетбольних
поєдинків Суперліги. Харківські баскетболісти розпочали ігри в оновленому
складі та відразу з перемоги.
БК «Харківські Соколи» (фото з відкритих джерел)
БК "Харківські Соколи"
провів грунтовну роботу до чемпіонату, адже до команди долучилися нові гравці.
Вони повністю виконали план передсезонної підготовки до Суперліги. Під час
тренувального процесу в манежі та на баскетбольному майданчику команда провела
п’ять контрольних спарингів проти інших учасників Суперліги.
Три з них відбулися в
Івано-Франківську в межах "Турніру з баскетболу до Дня захисників та захисниць
України". Це було перше випробування в оновленому складі: Соколи повернулися до
Харкова з трофеєм. Потім команда зіграла два контрольні поєдинки з "Черкаськими
Мавпами" в Черкасах. У підсумку "Харківські Соколи" здобули 5/5 перемог під час
підготовчого процесу.
— У нас дуже згуртований
колектив: кожен гравець має лідерські якості та робить свій внесок. Маємо
хорошу конкуренцію на кожній позиції — це повинно стимулювати гравців
прогресувати у своїй грі. Важливо, що цього сезону наша команда є дебютантом
Суперліги, тож записувати нас до фаворитів буде занадто передчасно, — зазначив
головний тренер "Харківських Соколів" Валерій Плеханов.
3 жовтня харків’яни вибороли потужну перемогу у грі відкритті сезону Суперліги.
У напруженому поєдинку з овертаймом вони виривають таку необхідну для
старту перемогу: "Харківські Соколи" — "Запоріжжя" 103:94 (26:22, 16:33, 21:18,
22:12, ОТ 18:9).
Друга гра з чинним чемпіоном БК "Дніпро" закінчилася для
команди поразкою: "Харківські
Соколи" — "Дніпро" 67:74 (14:19, 14:14, 21:22, 18:19). Та команда
налаштована далі продовжувати вдосконалювати свою гру.
— Після
перших двох офіційних поєдинків у Суперлізі ми відчули різницю у порівнянні з
передсезонними матчами. Це боротьба від першої до останньої секунди, великі
фізичні навантаження, мінімум часу для прийняття рішень. У нас багато
інформації про те, що саме не вийшло реалізувати, то ж ми вчимось на таких
поєдинках, — додав тренер.
На цьому шляху надійним партнером команди вже кілька
років поспіль є ТОВ "Корпорація “Здоров’я”". Її засновник — Олександр
Доровський — завжди наголошує, що бізнесу важливо реалізовувати соціальні
ініціативи, і особливо під час війни.
— Ми віримо, що саме
спорт допомогає зміцнювати здоров’я нації. І мова не лише про фізичний стан, а
й про ментальний. Вболіваючи, граючи, тренуючись ми показуємо світу нашу
стійкість і доводимо собі, що нас ніщо не зламає, — підкреслює Олександр
Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.