Коли Угорщина розблокує вступ України до ЄС: озвучено інтригуючий сценарій

Європейський Союз технічно готовий розпочати переговорний процес щодо вступу України, однак єдина перешкода — позиція Угорщини. Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Фото: 24 Канал

Чиновниця зазначила, що початок офіційних переговорів щодо євроінтеграції залежить від одностайної згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Кос наголосила, що Євросоюз демонструє безпрецедентну оперативність у процедурі скринінгу українського законодавства.

"Ми вже опрацювали понад 100 000 сторінок європейського права. Процес відкриття переговорних кластерів ґрунтується на досягненнях. Якщо Україна реалізує реформи, вона не залишиться осторонь. Ми активно ведемо діалог з усіма країнами ЄС — зокрема й з Угорщиною", — зазначила вона.

За словами Кос, головним каменем спотикання для Будапешта є ситуація з правами угорської нацменшини в Україні. Водночас вона переконана, що саме шлях євроінтеграції допоможе вирішити це питання.

"Чим раніше Угорщина погодиться на відкриття першого кластеру, тим швидше можна буде сісти за стіл переговорів і обговорити всі їхні побоювання. Я вважаю це найкращою відповіддю для пана Орбана", — наголосила єврокомісарка.

Кос також підкреслила, що антикорупційні перетворення залишаються одним із ключових факторів успішного економічного розвитку України та важливою умовою для залучення зовнішніх інвесторів.

"Без сильної та незалежної антикорупційної системи міжнародні інвестори просто не вкладатимуть гроші — вони побояться ризику. У результаті країна може втратити величезні суми", — резюмувала вона.

