Карпатський слід «Мідаса»: оточення Міндіча вклало мільйони в таємний курорт під Буковелем

Поки Україна четвертий рік живе в умовах повномасштабної війни, поблизу Буковеля розгорнулося будівництво масштабного туристичного комплексу, який журналісти пов’язують з оточенням бізнесмена Тімура Міндіча – одного з ключових фігурантів так званих "плівок Мідаса". Такі висновки оприлюднили журналісти Bihus.Info у новому розслідуванні.

Карпати. Фото: з відкритих джерел

За даними розслідувачів, бізнесмен Ігор Хмельов, якого називають давнім партнером Міндіча та колишнім топменеджером компанії Fire Point, починаючи з 2022 року активно скуповував земельні ділянки та готові туристичні об’єкти в селі Яблуниця на Івано-Франківщині. Згодом активи були переоформлені на компанію "Евентус Менеджмент".

Журналісти встановили, що до початку 2026 року структура отримала контроль над 24 земельними ділянками загальною площею майже дев’ять гектарів. За ринковими оцінками, лише земля могла коштувати близько 4,5 мільйона доларів. На території вже працюють готельні комплекси, ресторан та глемпінг, а також зведено нові об’єкти для відпочинку.

Особливу увагу журналістів привернув той факт, що активне розширення курортного бізнесу відбувалося паралельно з розслідуванням НАБУ у справі "Мідас", яка стосується можливих корупційних схем у сфері енергетики. Саме в межах цієї справи фігурувало ім’я Тімура Міндіча, а також низки осіб із його бізнес-оточення.

У матеріалі також зазначається, що після хвилі обшуків у справі "Мідас" Ігор Хмельов почав виходити зі складу компаній, де раніше фігурував, а частина активів змінила власників. Водночас журналісти припускають, що фактичний контроль над бізнесом міг залишитися незмінним.

Розслідування вже викликало значний резонанс, адже йдеться про мільйонні інвестиції в елітну нерухомість під час війни та можливий зв’язок цього бізнесу з учасниками одного з найгучніших антикорупційних проваджень останніх років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "плівки Міндіча" стали бомбою: чому нові записи можуть вдарити по верхівці влади.