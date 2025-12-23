logo_ukra

BTC/USD

87593

ETH/USD

2944.49

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Хотіли встановити контроль над усією системою: ексголова судової адміністрації розкрив подробиці скандалу з НАБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Хотіли встановити контроль над усією системою: ексголова судової адміністрації розкрив подробиці скандалу з НАБУ

Ексголова ДСА Сальніков звинувачує НАБУ та окремі кола судової системи у фабрикації справи проти нього для захоплення контролю над судовою адміністрацією та впливу на фінанси і реформи

23 грудня 2025, 15:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фабрикування кримінальних справ, залучення шахраїв з громадянством росії та використання дружніх зв’язків з керівництвом НАБУ – неповний перелік незаконних дій, які зловмисники вчинили для захоплення контролю над Державною судовою адміністрацією та посилення впливу на судову систему загалом. Про це повідомив ексголова ДСА Олексій Сальніков в інтервʼю "Судово-юридичній газеті".

Хотіли встановити контроль над усією системою: ексголова судової адміністрації розкрив подробиці скандалу з НАБУ

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами антикорупційні структури були використані для досягнення суто приватних інтересів, а справа проти нього виявилась сфабрикованою. 

"Вважав і вважаю справу проти мене замовною та сфальсифікованою. Мені шкода, що НАБУ було використано для досягнення суто приватних інтересів. Є ряд причин того, що відбулося. Перша – це спроби деяких осіб у судовій системі повернути собі владу, яку вони втратили. Для цього було необхідно змістити мене з посади голови ДСА. Друга – це бажання так званих "грантових кіл" посилити свій вплив на судову систему взагалі та взяти до рук розподіл фінансів в ДСА. Для цього було необхідно взяти під контроль ДСА і Вищу раду правосуддя, які безпосередньо займалися цими питаннями", – пояснив ексголова ДСА.

За його словами, певні люди із судової системи використали тісні дружні зв’язки з керівництвом НАБУ (наразі – вже колишнім). НАБУ організувало провокаторів, зокрема "агента Бюро" Олексія Гончара, з метою фабрикації кримінальної справи, повідомив Сальніков.

"Коли ми почали слухати справу у ВАКСі то дізнались, що він (Гончар – ред.) громадянин рф і знаходиться в міжнародному розшуку. Гончар по підроблених документах через суд отримав громадянство України. Він відбував покарання за шахрайство у великих розмірах в росії. Отримавши громадянство України, Гончар неоднаразово змінював прізвища. Нами було зібрано докази, що він постійно телефонує на територію рф", – зазначив він.

Юрист переконаний, що Гончар перебуває "на зарплаті" у НАБУ, оскільки є заявником і в інших кримінальних провадженнях Бюро. Вся справа була побудована на тому, що "агент" представився військовослужбовцем ЗСУ та запропонував Сальнікову гроші, щоб той нібито купив для нього автівку та передав на військову частину, розповів ексголова ДСА. Зрештою, стверджує він, гроші були повернуті, оскільки схема з автівкою виглядала занадто підозріло.

Сальніков також повідомив про тиск з боку слідчих та на рекордно короткі терміни розгляду справи у суді.

"Мені наполегливо натякали на підписання угоди, за це обіцяли не садити за грати. Але мені необхідно було публічно зізнатися у скоєнні тяжких злочинів. Так, не вчиняючи жодного кримінального правопорушення, я у рекордні строки від ВАКС та АП ВАКС отримав 3 роки позбавлення волі", – сказав ексголова судової адміністрації.

За його словами, подібні справи стали системними та мають на меті знищення судової системи країни. 

"Сьогодні всі судові реформи відбуваються за рахунок громадських активістів, які не мають досвіду, але мають кошти та вплив. Громадськість використовують як меч, та не завжди на користь суспільству. Вважаю, що відбувається фактичне знищення судової системи та заміна її на іншу, але чи зможе ця система викликати довіру людей – відкрите питання", – підсумував Сальніков.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/publication/348337-eks-glava-gsa-aleksey-salnikov-o-falsifikatsiyakh-nabu-provokatore-gonchare-i-vmeshatelstve-v-avtororaspredelenie-vaks
Теги:

Новини

Всі новини