Хотіли встановити контроль над усією системою: ексголова судової адміністрації розкрив подробиці скандалу з НАБУ

Фабрикування кримінальних справ, залучення шахраїв з громадянством росії та використання дружніх зв’язків з керівництвом НАБУ – неповний перелік незаконних дій, які зловмисники вчинили для захоплення контролю над Державною судовою адміністрацією та посилення впливу на судову систему загалом. Про це повідомив ексголова ДСА Олексій Сальніков в інтервʼю "Судово-юридичній газеті".

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами антикорупційні структури були використані для досягнення суто приватних інтересів, а справа проти нього виявилась сфабрикованою.

"Вважав і вважаю справу проти мене замовною та сфальсифікованою. Мені шкода, що НАБУ було використано для досягнення суто приватних інтересів. Є ряд причин того, що відбулося. Перша – це спроби деяких осіб у судовій системі повернути собі владу, яку вони втратили. Для цього було необхідно змістити мене з посади голови ДСА. Друга – це бажання так званих "грантових кіл" посилити свій вплив на судову систему взагалі та взяти до рук розподіл фінансів в ДСА. Для цього було необхідно взяти під контроль ДСА і Вищу раду правосуддя, які безпосередньо займалися цими питаннями", – пояснив ексголова ДСА.

За його словами, певні люди із судової системи використали тісні дружні зв’язки з керівництвом НАБУ (наразі – вже колишнім). НАБУ організувало провокаторів, зокрема "агента Бюро" Олексія Гончара, з метою фабрикації кримінальної справи, повідомив Сальніков.

"Коли ми почали слухати справу у ВАКСі то дізнались, що він (Гончар – ред.) громадянин рф і знаходиться в міжнародному розшуку. Гончар по підроблених документах через суд отримав громадянство України. Він відбував покарання за шахрайство у великих розмірах в росії. Отримавши громадянство України, Гончар неоднаразово змінював прізвища. Нами було зібрано докази, що він постійно телефонує на територію рф", – зазначив він.

Юрист переконаний, що Гончар перебуває "на зарплаті" у НАБУ, оскільки є заявником і в інших кримінальних провадженнях Бюро. Вся справа була побудована на тому, що "агент" представився військовослужбовцем ЗСУ та запропонував Сальнікову гроші, щоб той нібито купив для нього автівку та передав на військову частину, розповів ексголова ДСА. Зрештою, стверджує він, гроші були повернуті, оскільки схема з автівкою виглядала занадто підозріло.

Сальніков також повідомив про тиск з боку слідчих та на рекордно короткі терміни розгляду справи у суді.

"Мені наполегливо натякали на підписання угоди, за це обіцяли не садити за грати. Але мені необхідно було публічно зізнатися у скоєнні тяжких злочинів. Так, не вчиняючи жодного кримінального правопорушення, я у рекордні строки від ВАКС та АП ВАКС отримав 3 роки позбавлення волі", – сказав ексголова судової адміністрації.

За його словами, подібні справи стали системними та мають на меті знищення судової системи країни.

"Сьогодні всі судові реформи відбуваються за рахунок громадських активістів, які не мають досвіду, але мають кошти та вплив. Громадськість використовують як меч, та не завжди на користь суспільству. Вважаю, що відбувається фактичне знищення судової системи та заміна її на іншу, але чи зможе ця система викликати довіру людей – відкрите питання", – підсумував Сальніков.



